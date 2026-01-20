عروس البحر الأحمر تأخذ زوار كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية في جولة ترفيهية وتاريخية

تُقدّم مدينة جدة ضمن استضافتها لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية™، تجربةً متكاملةً لضيوفها، تجمع بين أجواء المنافسات القارية وما يصاحبها من خيارات ترفيهية وثقافية تعزِّز من قيمة الزيارة، فإلى جانب متابعة المباريات، يجد الزائر في جدة امتدادًا لتجربة البطولة خارج الملعب، عبر تنقّله بين المواقع التاريخية التي تعكس عمق المدينة الثقافي، والمعالم الحضرية الحديثة، وصولًا إلى الواجهة البحرية على البحر الأحمر، بما يضيف بعدًا تفاعليًا لتجربة الحضور.

وتتزامن مواجهات البطولة مع فعاليات حي الشتاء في جدة، التي تشكِّل إحدى أبرز التجارب المصاحبة للزوار خلال فترة البطولة، بما تقدمه من أنشطة متنوعة في بيئة آمنة وممتعة، وتشمل الفعاليات ونتر وندرلاند التي تجمع بين الألعاب والأنشطة العائلية، لتكون خيارًامناسبًا للعائلات والأطفال، إلى جانب مساحات تفاعلية وبرامج ترفيهية تخدم مختلف الفئات.



وتشكِّل جدة التاريخية “البلد” إحدى المحطات البارزة ضمن تجربة زوار البطولة، وتُتيح المنطقة للزوار فرصة التجول بين مبانيها التراثية وأسواقها القديمة وأزقتها التي تعكس ملامح الحياة في جدة عبر القرون، في تجربة تُثري حضورهم للبطولة وتمنحهم بعدًا ثقافيًا يواكب الأجواء الرياضية، ويعكس العمق الحضاري للمملكة إلى جانب استضافتها للأحداث القارية الكبرى.

وفي إطار التجارب المرتبطة بطابع جدة البحري، يستقبل نادي جدة لليخوت الزوار عبر أنشطة تشمل الإبحار ومتابعة العروض البحرية واستكشاف المناظر الطبيعية على امتداد الساحل، مع توفير فرصةلتجربة الرياضات المائية.

كما تحوي جدة، في هذه الفترة، فعاليات ثقافية وفنية متعددة، تشمل عروضًا موسيقية حية، وورش عمل للأطفال والكبار، ومعارض فنية مؤقتة، إلى جانب أنشطة عائلية من ألعاب تعليمية ومسابقات تفاعلية، تتيح للزوار الاستفادة من تجربة متوازنة تجمع بين الرياضة والترفيه والثقافة.

وتأتي هذه التجارب والأنشطة السياحية جزءًا من تجربة زوار كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية™ في مدينة جدة؛ حيث تندمج الأجواء الرياضية مع الحراك الترفيهي والثقافي في المدينة، وتُثري تجربة الزائر وتمنحه فرصة الاستمتاع بزيارة أكثر اكتمالًا ومتعة.