غدًا.. الأخضر لكرة اليد يفتتح مشواره الآسيوي بمواجهة إيران

الأهلي يفوز على التعاون 2-1 في دوري روشن جامعة الجوف تعلن فتح باب القبول في 6 برامج دراسات عليا التدخل السعودي السريع يعالج انسحاب الإمارات من دعم المستشفيات اليمنية نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا الشرع: قسد هاجمت الجيش السوري في حلب البلديات والإسكان: إطلاق مبادرة ترميز المقاولين لتعزيز كفاءة تسليم المشاريع المرور: 3 حالات تستدعي استخدام إشارات التنبيه “الفليشر” موجة ضباب على سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل الدعم السعودي التنموي لليمن.. تحسين للخدمات الأساسية وتعزيز للأمن مدارس الموهوبين التقنية تعلن فتح باب التسجيل للصف الأول الثانوي
يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة اليد غدًا، مشاركته في البطولة الآسيوية الثانية والعشرين، المؤهلة إلى بطولة العالم (2027) بجمهورية ألمانيا، عندما يواجه منتخب إيران، على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للألعاب الرياضية بدولة الكويت، ضمن منافسات المجموعة (D) من البطولة التي يشارك فيها (15) منتخبًا آسيويًا.
وتضم مجموعة الأخضر، منتخبات إيران واليابان وأستراليا، إذ يسعى المنتخب السعودي تحقيق انطلاقة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على بطاقات التأهل إلى الدور الرئيسي، بعد مواجهتي اليابان السبت المقبل، وأستراليا الاثنين المقبل.
وكان المنتخب السعودي قد أنهى برنامجًا إعداديًا متكاملًا للحدث القاري، تضمن ست مراحل إعدادية، شملت معسكرات داخلية ركزت على الجوانب البدنية والفنية، إضافة إلى معسكر خارجي أسهم في رفع مستوى الانسجام واكتساب الاحتكاك الدولي، إلى جانب خوض عدد من المباريات الدولية الودية التي هدفت إلى اختبار الخطط الفنية والوقوف على جاهزية اللاعبين.