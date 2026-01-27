فايز المالكي: أبشركم أني بخير طلع لي أورامًا حميدة في المستقيم والبطن

كشف الإعلامي فايز المالكي، عن إصابته بأورام حميدة في المستقيم والبط، ويتلقى حاليا العلاج.

وقال المالكي، عبر حسابه في منصة إكس: “لكل من سال عني أسال الله لا يريكم مكروهاً بغالي.. أبشركم أني بخير طلع لي أورام في المستقيم والبطن”.

وأضاف المالكي: “طلعت أوراماً حميدة اللهم لك الحمد.. وحاليا أتعالج وأموري زينه والحمد لله أنها حميدة.. اللهم لك الحمد والشكر ولا تحرموني من دعواتكم”.

https://twitter.com/fayez_malki/status/2016073882768138707