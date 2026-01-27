Icon

فايز المالكي: أبشركم أني بخير طلع لي أورامًا حميدة في المستقيم والبطن

الثلاثاء ٢٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

كشف الإعلامي فايز المالكي، عن إصابته بأورام حميدة في المستقيم والبط، ويتلقى حاليا العلاج.
وقال المالكي، عبر حسابه في منصة إكس: “لكل من سال عني أسال الله لا يريكم مكروهاً بغالي.. أبشركم أني بخير طلع لي أورام في المستقيم والبطن”.
وأضاف المالكي: “طلعت أوراماً حميدة اللهم لك الحمد.. وحاليا أتعالج وأموري زينه والحمد لله أنها حميدة.. اللهم لك الحمد والشكر ولا تحرموني من دعواتكم”.
https://twitter.com/fayez_malki/status/2016073882768138707

