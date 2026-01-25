فيصل بن مشعل يطمئن على طفلة سودانية فقدت أسرتها في حادث مروري

حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول ضمن معايير الاستحقاق مواجهة الرياض والهلال تنتهي بالتعادل الإيجابي لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك أوفييدو القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية عوالق ترابية وإنذار أحمر في نجران إطلاق حملة “جاي للعمرة” ضمن جاهزية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن
زار أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، اليوم الأحد، الطفلة العنود الطريفي، من الجنسية السودانية، للاطمئنان على حالتها الصحية عقب الحادث المروري الذي تعرّضت له مع أسرتها، والذي أسفر عن وفاة أفراد أسرتها – رحمهم الله.
واطّلع أمير القصيم خلال الزيارة على التقرير الطبي الخاص بحالة الطفلة، مستمعًا إلى شرح من الفريق المعالج حول وضعها الصحي والخطة العلاجية المقدمة لها، كما وجّه بتوفير جميع سبل الرعاية الطبية والنفسية اللازمة، ومتابعة حالتها بشكل مستمر لضمان حصولها على العناية المتكاملة.
وأكد أمير منطقة القصيم أن ما تحظى به الطفلة من اهتمام يجسد حرص القيادة الرشيدة – حفظها الله – على تقديم الرعاية الإنسانية والصحية لكل من يحتاجها، انطلاقًا من النهج الإنساني الذي توليه المملكة اهتمامًا كبيرًا، خاصة في الحالات الإنسانية الطارئة.