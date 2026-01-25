Icon

وجّه بتوفير جميع سبل الرعاية الطبية والنفسية اللازمة

فيصل بن مشعل يطمئن على طفلة سودانية فقدت أسرتها في حادث مروري

الأحد ٢٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

زار أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، اليوم الأحد، الطفلة العنود الطريفي، من الجنسية السودانية، للاطمئنان على حالتها الصحية عقب الحادث المروري الذي تعرّضت له مع أسرتها، والذي أسفر عن وفاة أفراد أسرتها – رحمهم الله.

واطّلع أمير القصيم خلال الزيارة على التقرير الطبي الخاص بحالة الطفلة، مستمعًا إلى شرح من الفريق المعالج حول وضعها الصحي والخطة العلاجية المقدمة لها، كما وجّه بتوفير جميع سبل الرعاية الطبية والنفسية اللازمة، ومتابعة حالتها بشكل مستمر لضمان حصولها على العناية المتكاملة.

وأكد أمير منطقة القصيم أن ما تحظى به الطفلة من اهتمام يجسد حرص القيادة الرشيدة – حفظها الله – على تقديم الرعاية الإنسانية والصحية لكل من يحتاجها، انطلاقًا من النهج الإنساني الذي توليه المملكة اهتمامًا كبيرًا، خاصة في الحالات الإنسانية الطارئة.

 

