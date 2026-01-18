فيضانات عارمة في أستراليا والسلطات تعلن إنقاذ 20 شخصًا

Icon

الأحد ١٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم، إنقاذ 20 شخصًا من مياه الفيضانات في ولاية نيو ساوث ويلز بشرق البلاد، في أعقاب أمطار غزيرة أدَّت إلى إصدار تحذيرات للسكان بضرورة الانتقال إلى مناطق مرتفعة.
وأفادت السلطات بأن فرق الطوارئ نفَّذت عمليات إجلاء في وقت متأخر من مساء أمس في سيدني، عاصمة الولاية وأكبر مدن أستراليا، بعد أن اجتاحت فيضانات خطيرة ضاحية نارابين المنخفضة.
وأوضحت أنها استجابت لأكثر من 1400 بلاغ في مناطق متفرقة من الولاية منذ بدء هطول الأمطار، مشيرة إلى أن معظم عمليات الإنقاذ تعلقت بأشخاص حاولوا عبور مياه الفيضانات بمركباتهم.
وحذّرت السلطات من احتمال تعرض جنوب سيدني للمزيد من العواصف الرعدية وحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال اليوم، داعية السكان إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

