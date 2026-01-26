فُقدان 5 أشخاص إثر حريق في مصنع أغذية باليونان تتويج اللاعب سعود العقيل بطلًا للمملكة في رياضة الووشو كونغ فو الراجحي: انضمام 2.5 مليون شاب وفتاة للقطاع الخاص منذ 2020 وزير البلديات والإسكان يُدشِّن مؤسسة NHC الأهلية لتعزيز الاستدامة والأثر المجتمعي المنتدى السعودي للإعلام يحتفي بمسيرتي عبدالرحمن الشبيلي وبدر كريم المنتدى السعودي للإعلام 2026 يوقع اتفاقية شراكة مع شركة إكسبو 2030 الرياض الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الهند جامعة نجران تُطلق هاكاثون الابتكار والحلول الذكية 109 متسابقين يشاركون في رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 “جامعة الفيصل” وبرعاية الأمير بندر بن سعود بن خالد تدشّن “أيام المهنة”
فُقد خمسة أشخاص إثر اندلاع حريق في مصنع للأغذية بالقرب من بلدة تريكالا وسط اليونان.
وقال مسؤول في هيئة الإطفاء اليونانية: “إن 13 شخصًا كانوا في المصنع عندما اندلع الحريق، وأن ثمانية منهم تمكنوا من الخروج من المنشأة”.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجارًا كبيرًا سُمع قبل اندلاع الحريق، كما أن نحو 40 من موظفي الإطفاء، و13 شاحنة هرعوا إلى المصنع للتعامل مع الحريق.