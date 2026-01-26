Icon

الإثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٣ مساءً
فُقدان 5 أشخاص إثر حريق في مصنع أغذية باليونان
المواطن - فريق التحرير

فُقد خمسة أشخاص إثر اندلاع حريق في مصنع للأغذية بالقرب من بلدة تريكالا وسط اليونان.

وقال مسؤول في هيئة الإطفاء اليونانية: “إن 13 شخصًا كانوا في المصنع عندما اندلع الحريق، وأن ثمانية منهم تمكنوا من الخروج من المنشأة”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجارًا كبيرًا سُمع قبل اندلاع الحريق، كما أن نحو 40 من موظفي الإطفاء، و13 شاحنة هرعوا إلى المصنع للتعامل مع الحريق.

