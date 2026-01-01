قاصدو المسجد الحرام يعيشون أجواء إيمانية وسط خدمات متكاملة

يشهد المسجد الحرام هذه الأيام توافد أعدادًا هائلة من الزوارِ والمُعتمرين القاصدين لبيت الله الحرام, مبتغين مرضاته وسعيًا في تُقاته مع تجربة روحانية فريدة في أجواء شتوية مُعتدلة، حيث تتكامل الخدمات والتوسعات لتوفير بيئة مثالية لأداء الشعائر، عبر العديد من الجهات في إدارة الحشود وحفظ الأمن والسكينة داخل مناطق الطواف، وحركة الدخول والخروج من المسجد الحرام.

ويعيش الزوار للبيت الحرام، أجواء السكينة والطمأنينة في أداء صلواتهم وطوافهم حول الكعبة المشرفة، في ظل المشاريع التطويرية والخدمات النوعية المُسهّلة للحركة داخل المسجد والمطاف، ومشاريع النقل المؤدية له، عبر خطط تنموية تضمن توفير بيئة آمنة وخالية من المخاطر، ما يعزز هذه التجربة.

وواصلت الشؤون الدينية جهودها لتعزيز تجربة زوّار المسجد الحرام، بتوفير عدد من المطوفين المؤهّلين لتقديم الإرشاد الميداني داخل أروقة المسجد وساحاته، وتقديم خدمة إجابة السائلين بعددٍ من اللغات، وتشغيل الخطوط الهاتفية المخصصة للفتوى لإثراء الوعي الشرعي لدى الزوار والمعتمرين، إضافةً إلى تسخير شاشات تفاعلية توفر محتوى علمي شرعي بنوع رقمي يخدم المصلين، فضلًا عن توفير مواد معرفية تُسهِم في تعليم المناسك وتصحيح المفاهيم الدينية، وتوزيع الإصدارات الرقمية المترجمة لإرشادات السنن.

وشملت هذه الجهود ترجمة خطبة الجمعة إلى عدة لغات عالمية وبثها عبر منصات الشؤون الدينية الرقمية، بما في ذلك “منارة الحرمين” و”بوابة القاصد”؛ تعزيزًا لوصول رسالة الحرمين إلى المسلمين حول العالم، كما تُسهم الفرق النسائية بتقديم الخدمات التعليمية والإرشادية لقاصدات المسجد الحرام داخل المصليات المخصصة لهن.