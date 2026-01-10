Icon

مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

قافلة مساعدات إغاثية سعودية جديدة تعبر منفذ رفح لنقلها إلى قطاع غزة

السبت ١٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٩ مساءً
قافلة مساعدات إغاثية سعودية جديدة تعبر منفذ رفح لنقلها إلى قطاع غزة
المواطن - فريق التحرير

عبرت أمس قافلة مساعدات إغاثية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ رفح الحدودي متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، تحمل كميات كبيرة من السلال الغذائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل القطاع، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأقام المركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة- عدة مخيمات في منطقة القرارة جنوب القطاع، ومنطقة المواصي بخان يونس؛ لإيواء النازحين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم بالتزامن مع قدوم فصل الشتاء.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة للتخفيف من معاناته جراء الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها داخل القطاع.

