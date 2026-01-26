قمر التربيع الأول لشهر شعبان يزيّن سماء الشمالية

زيّن قمر التربيع الأول لشهر شعبان سماء منطقة الحدود الشمالية, مساء اليوم، في مشهد فلكي ظهر فيه نصف القمر مضيئًا بوضوح بعد غروب الشمس، مما أتاح فرصة مثالية للرصد والتصوير الفلكي، وجذب أنظار المهتمين بالظواهر السماوية.

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة أن مرحلة التربيع الأول تحدث عندما يقطع القمر ربع مداره حول الأرض، ويظهر نصفه الشرقي مضاءً، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تُعد من أفضل الأوقات لمتابعة تفاصيل سطح القمر.

وأفاد أن قمر التربيع الأول يتميز بوضوح التضاريس القمرية، حيث تساعد زاوية الإضاءة المنخفضة على إبراز الفوهات والمرتفعات بظلال دقيقة، مما يجعل الرصد ممتعًا حتى باستخدام المناظير البسيطة.

وبيّن خليفة أن الأجواء المستقرة وصفاء السماء في المنطقة أسهما في وضوح المشهد، مؤكدًا أن متابعة أطوار القمر تُسهم في تعزيز الوعي الفلكي لدى المجتمع، وتشجع الهواة على الاهتمام بالعلوم والظواهر الكونية.

يُذكر أن القمر يمر خلال الشهر بعدة أطوار فلكية متتابعة، تُعد فرصة تعليمية وثقافية لهواة الفلك ومحبي التصوير، خاصة في المناطق التي تتميز بانخفاض التلوث الضوئي مثل منطقة الحدود الشمالية.