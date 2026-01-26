Icon

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الفلبيني أوليفيا وجيانا إلى الرياض Icon سلمان للإغاثة يدشّن مشروعين طبيين في دمشق Icon 18 ساعة عمل و10 لغات.. منظومة نسائية متكاملة لخدمة قاصدات الحرم Icon موعد حظر زراعة الأعلاف المعمرة في الرف الرسوبي Icon التأمينات: الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة من اختصاص جهة العمل Icon الاتحاد يتغلّب على ضيفه الأخدود Icon النصر يتجاوز التعاون بهدف عكسي في دوري روشن Icon تجاوز أبعاد الحمولة في النقل يهدد السلامة والغرامة تصل لـ 900 ريال Icon حاملة الطائرات أبراهام لينكولن تصل إلى الشرق الأوسط Icon إيجار: 4 هويات مقبولة لإبرام العقود عبر الوسيط العقاري Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

قمر التربيع الأول لشهر شعبان يزيّن سماء الشمالية

الإثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
قمر التربيع الأول لشهر شعبان يزيّن سماء الشمالية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

زيّن قمر التربيع الأول لشهر شعبان سماء منطقة الحدود الشمالية, مساء اليوم، في مشهد فلكي ظهر فيه نصف القمر مضيئًا بوضوح بعد غروب الشمس، مما أتاح فرصة مثالية للرصد والتصوير الفلكي، وجذب أنظار المهتمين بالظواهر السماوية.

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة أن مرحلة التربيع الأول تحدث عندما يقطع القمر ربع مداره حول الأرض، ويظهر نصفه الشرقي مضاءً، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تُعد من أفضل الأوقات لمتابعة تفاصيل سطح القمر.

قد يهمّك أيضاً
تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على الشمالية

تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على الشمالية

القبض على مواطن لترويجه أقراصًا ممنوعة في الشمالية

القبض على مواطن لترويجه أقراصًا ممنوعة في الشمالية

وأفاد أن قمر التربيع الأول يتميز بوضوح التضاريس القمرية، حيث تساعد زاوية الإضاءة المنخفضة على إبراز الفوهات والمرتفعات بظلال دقيقة، مما يجعل الرصد ممتعًا حتى باستخدام المناظير البسيطة.

وبيّن خليفة أن الأجواء المستقرة وصفاء السماء في المنطقة أسهما في وضوح المشهد، مؤكدًا أن متابعة أطوار القمر تُسهم في تعزيز الوعي الفلكي لدى المجتمع، وتشجع الهواة على الاهتمام بالعلوم والظواهر الكونية.

يُذكر أن القمر يمر خلال الشهر بعدة أطوار فلكية متتابعة، تُعد فرصة تعليمية وثقافية لهواة الفلك ومحبي التصوير، خاصة في المناطق التي تتميز بانخفاض التلوث الضوئي مثل منطقة الحدود الشمالية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على الشمالية
السعودية اليوم

تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على...

السعودية اليوم
القبض على مواطن لترويجه أقراصًا ممنوعة في الشمالية
السعودية اليوم

القبض على مواطن لترويجه أقراصًا ممنوعة في...

السعودية اليوم