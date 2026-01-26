قمر التربيع الأول لشهر شعبان يزيّن سماء الشمالية

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الفلبيني أوليفيا وجيانا إلى الرياض سلمان للإغاثة يدشّن مشروعين طبيين في دمشق 18 ساعة عمل و10 لغات.. منظومة نسائية متكاملة لخدمة قاصدات الحرم موعد حظر زراعة الأعلاف المعمرة في الرف الرسوبي التأمينات: الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة من اختصاص جهة العمل الاتحاد يتغلّب على ضيفه الأخدود النصر يتجاوز التعاون بهدف عكسي في دوري روشن تجاوز أبعاد الحمولة في النقل يهدد السلامة والغرامة تصل لـ 900 ريال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن تصل إلى الشرق الأوسط إيجار: 4 هويات مقبولة لإبرام العقود عبر الوسيط العقاري
زيّن قمر التربيع الأول لشهر شعبان سماء منطقة الحدود الشمالية, مساء اليوم، في مشهد فلكي ظهر فيه نصف القمر مضيئًا بوضوح بعد غروب الشمس، مما أتاح فرصة مثالية للرصد والتصوير الفلكي، وجذب أنظار المهتمين بالظواهر السماوية.
وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة أن مرحلة التربيع الأول تحدث عندما يقطع القمر ربع مداره حول الأرض، ويظهر نصفه الشرقي مضاءً، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تُعد من أفضل الأوقات لمتابعة تفاصيل سطح القمر.
وأفاد أن قمر التربيع الأول يتميز بوضوح التضاريس القمرية، حيث تساعد زاوية الإضاءة المنخفضة على إبراز الفوهات والمرتفعات بظلال دقيقة، مما يجعل الرصد ممتعًا حتى باستخدام المناظير البسيطة.
وبيّن خليفة أن الأجواء المستقرة وصفاء السماء في المنطقة أسهما في وضوح المشهد، مؤكدًا أن متابعة أطوار القمر تُسهم في تعزيز الوعي الفلكي لدى المجتمع، وتشجع الهواة على الاهتمام بالعلوم والظواهر الكونية.
يُذكر أن القمر يمر خلال الشهر بعدة أطوار فلكية متتابعة، تُعد فرصة تعليمية وثقافية لهواة الفلك ومحبي التصوير، خاصة في المناطق التي تتميز بانخفاض التلوث الضوئي مثل منطقة الحدود الشمالية.