كم نسبة اشتراك السعودي في التأمينات؟

الأربعاء ٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٥ صباحاً
كم نسبة اشتراك السعودي في التأمينات؟
المواطن - فريق التحرير

قالت التأمينات الاجتماعية إن نسبة اشتراك المشترك السعودي اجمالًا هي 21.5٪ من الاجر المسجل يتحمل المشترك 9.75٪ ويتحمل صاحب العمل 11.75٪ من الاشتراكات.

وتابعت التأمينات عبر منصة إكس أنه لمعرفة نسب الاشتراكات في نظام التأمينات الاجتماعية الجديد1445هـ عبر الرابط التالي: هنا.

التأمينات الاجتماعية تُحدد مدد الاشتراك المطلوبة للتقاعد الاعتيادي والمبكر

التأمينات: إعادة احتساب مدة الاشتراك بشروط بعد تعويض الدفعة الواحدة

خطوات خدمة إضافة مدد اشتراك

كما حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:

    1. النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
    2. اختيار الاشتراكات.
    3. النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
    4. تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    5. إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    6. إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

