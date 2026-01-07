كم نسبة اشتراك السعودي في التأمينات؟

الحج والعمرة لضيوف الرحمن: التزموا بالكمامة أثناء المناسك النفط يتراجع مع تصاعد مخاوف فائض المعروض طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا اليوم وغدًا عبر أبشر الذهب يهبط أكثر من 1% في المعاملات الفورية مجلس القيادة اليمني يسقط عضوية عيدروس الزبيدي لارتكابه الخيانة العظمى وإحالته للنائب العام مصرف الراجحي يبدأ طرح صكوك مقومة بالدولار مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة وظائف شاغرة بفروع هيئة عقارات الدولة وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل وظائف شاغرة لدى هيئة المراجعين والمحاسبين
قالت التأمينات الاجتماعية إن نسبة اشتراك المشترك السعودي اجمالًا هي 21.5٪ من الاجر المسجل يتحمل المشترك 9.75٪ ويتحمل صاحب العمل 11.75٪ من الاشتراكات.
وتابعت التأمينات عبر منصة إكس أنه لمعرفة نسب الاشتراكات في نظام التأمينات الاجتماعية الجديد1445هـ عبر الرابط التالي: هنا.
كما حددت التأمينات الاجتماعية خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.