لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية

أخمدت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع حريقًا اندلع في ثلاثة محال تجارية، وتمكنت من السيطرة عليه دون تسجيل أي إصابات.
وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس إن فرقه في محافظة ينبع باشرت الحادث، وتعاملت مع الحريق الذي طال ثلاثة محال تجارية، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات بشرية.