لقيادة آمنة أثناء الأمطار.. 4 أجزاء في مركبتك لا تتجاهل فحصها

الخميس ٢٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٣ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

وجهت الإدارة العامة للمرور نداءً هاماً لقائدي المركبات بضرورة رفع مستوى الحذر والتأكد من الجاهزية الفنية للمركبات، لمواجهة الظروف الجوية المتقلبة وهطول الأمطار التي تشهدها المملكة حالياً.

وأوضحت الإدارة أن القيادة الآمنة في الأجواء الماطرة تعتمد بشكل مباشر على كفاءة الأجزاء الحيوية في السيارة، محذرة من أن أي خلل فني قد يعرض حياة السائق والآخرين للخطر. ودعت إلى التركيز على فحص ما يلي:

مساحات الزجاج: لضمان رؤية خالية من العوائق.

الإطارات: للتأكد من تماسكها ومناسبة ضغط الهواء للطرق الزلقة.

المكابح: لضمان التوقف الآمن والسريع عند الحاجة.

نظام الإضاءة: لرؤية الطريق بوضوح وتنبيه المركبات المحيطة.

