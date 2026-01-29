لقيادة آمنة أثناء الأمطار.. 4 أجزاء في مركبتك لا تتجاهل فحصها توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق مُزارعو نجران يستعدُّون لموسم حصاد القمح بالمنطقة “موهبة” تسجل رقمًا قياسيًا بموسوعة غينيس بأكبر مسابقة للحلول الابتكارية في العالم نباتات عسير الشتوية.. تنوّع بيئي تعزّزه جهود الحماية والتأهيل الذهب يقفز لمستويات قياسية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة وظائف شاغرة لدى مستشفيات رعاية المركزي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير وظائف شاغرة في شركة PARSONS
وجهت الإدارة العامة للمرور نداءً هاماً لقائدي المركبات بضرورة رفع مستوى الحذر والتأكد من الجاهزية الفنية للمركبات، لمواجهة الظروف الجوية المتقلبة وهطول الأمطار التي تشهدها المملكة حالياً.
وأوضحت الإدارة أن القيادة الآمنة في الأجواء الماطرة تعتمد بشكل مباشر على كفاءة الأجزاء الحيوية في السيارة، محذرة من أن أي خلل فني قد يعرض حياة السائق والآخرين للخطر. ودعت إلى التركيز على فحص ما يلي:
مساحات الزجاج: لضمان رؤية خالية من العوائق.
الإطارات: للتأكد من تماسكها ومناسبة ضغط الهواء للطرق الزلقة.
المكابح: لضمان التوقف الآمن والسريع عند الحاجة.
نظام الإضاءة: لرؤية الطريق بوضوح وتنبيه المركبات المحيطة.