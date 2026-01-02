لماذا الشمالية وجهة مميزة للرصد الفلكي؟

تتميز منطقة الحدود الشمالية بانخفاض ملحوظ في مستويات التلوث الضوئي، وفق بيانات رصد الإضاءة الليلية عبر الأقمار الصناعية (VIIRS)، ولا سيما في المناطق المفتوحة المحيطة بمحافظة طريف، وشرق محافظة رفحاء، وصحراء الحماد غرب مدينة عرعر.

يُظهر مقياس “بورتل” لنقاء السماء مؤشرات تتراوح بين (2–4) في عدة مواقع في المنطقة، وهو نطاق يتيح رؤية مجرّة درب التبانة وتفاصيلها بالعين المجردة في الليالي الصافية.

ويسهم اتساع الأفق الصحراوي وقلة المباني المرتفعة في تعزيز ظروف الرصد الفلكي، عبر خفض الإضاءة المحيطية ورفع جودة المشاهدة، مما يسمح بمتابعة الظواهر السماوية -مثل زخات الشهب واقترانات الكواكب- بدقة أعلى.

وبفضل هذه العوامل، تُعد المنطقة وجهةً مثاليةً لهواة التصوير الفلكي والرصد البصري الباحثين عن سماء مظلمة وواسعة تُمكّنهم من مراقبة الأجرام السماوية بوضوح أكبر.