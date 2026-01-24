ماذا بعد قبول الاعتراض في حساب المواطن؟ البرنامج يوضح الخطوات

أعاد حساب المواطن التذكير بأن حالة الاعتراض “منتهية” تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض وفي حال تمت الموافقة عليه بعد تاريخ 10 ديسمبر، سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد بإستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة الحساب “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر فبراير.

حاسبة الدعم التقديرية

كما أوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: