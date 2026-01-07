Icon

مجلس القيادة اليمني يسقط عضوية عيدروس الزبيدي لارتكابه الخيانة العظمى وإحالته للنائب العام Icon مصرف الراجحي يبدأ طرح صكوك مقومة بالدولار Icon مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة Icon وظائف شاغرة بفروع هيئة عقارات الدولة Icon وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى هيئة المراجعين والمحاسبين Icon وظائف شاغرة بـ شركة صدارة للكيميائيات Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية على مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير Icon تحالف دعم الشرعية يوضح تفاصيل هروب عيدروس الزبيدي Icon الذهب يصعد مقتربًا من ذروته مع تصاعد الطلب العالمي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مجلس القيادة اليمني يسقط عضوية عيدروس الزبيدي لارتكابه الخيانة العظمى وإحالته للنائب العام

الأربعاء ٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٢ صباحاً
مجلس القيادة اليمني يسقط عضوية عيدروس الزبيدي لارتكابه الخيانة العظمى وإحالته للنائب العام
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم، قرارًا بإسقاط عضوية عيدروس قاسم الزبيدي في مجلس القيادة الرئاسي لارتكابه الخيانة العظمى وإحالته للنائب العام.

وأوضح مجلس القيادة في بيان وفق ما بثته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أنه أحال الزبيدي إلى النائب العام، وأوقفه عن العمل لارتكابه جرم الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية والإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والاقتصادي، وتشكيل عصابة مسلحة وارتكاب جرائم قتل ضباط وجنود القوات المسلحة، واستغلال القضية الجنوبية العادلة والإضرار بها من خلال انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، وتخريب المنشآت والمواقع العسكرية، وانتهاج العصابة المسلحة ومواجهات دائمة ضد القوات المسلحة دون أي اعتبار للأرواح، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية وخرق الدستور ومخالفة القوانين والمساس بسيادة واستقلال اليمن.

قد يهمّك أيضاً
شعار دوري المحترفين يورط الأهلي!

شعار دوري المحترفين يورط الأهلي!

الأهلي يضم إبراهيم الزبيدي لموسم واحد

الأهلي يضم إبراهيم الزبيدي لموسم واحد

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد