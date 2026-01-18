Icon

مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق المنصة التعليمية “أهلًا وسهلًا”

الأحد ١٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٢ مساءً
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق المنصة التعليمية “أهلًا وسهلًا”
المواطن - فريق التحرير

أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية منصة “أهلًا وسهلًا”، وهي منصة تعليمية رقمية متكاملة؛ تهدف إلى تعليم اللغة العربية للناطقين بها وبغيرها، وتقدّم تجربة تعلّم مرنة، تجمع بين المحتوى العلمي الموثوق وأحدث التقنيات التفاعلية.

وقال الأمين العام للمجمع، الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، إن هذه المنصة تُعدُّ خطوةً نوعيةً في تطوير تعليم اللغة العربية رقميًّا، مشيرًا إلى أنها تنسجم مع توجهات المجمع في دعم اللغة العربية، وتعزيز حضورها في البيئات التعليمية الحديثة، ويأتي هذا المشروع امتدادًا للمبادرات النوعية التي ينفّذها المجمع بدعم صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء المجمع، بما يعكس حرص القيادة على تمكين اللغة العربية محليًّا وعالميًّا، والارتقاء بتعليمها من خلال أدوات رقمية موثوقة، وأضاف أن المنصة تمثل حلًّا رقميًّا متقدّمًا يخدم الأفراد والمؤسسات، من خلال برامج تعليمية شاملة، صُمِّمت لتواكب احتياجات المتعلمين على اختلاف مستوياتهم وأهدافهم.

وتقدّم المنصة برامجَ متكاملةً تغطي الأغراض اللغوية العامة في خمسة مستويات (من الصفري إلى المتقدم)، إلى جانب برامج متخصصة في مجالات مهنية، مثل: الإدارة، والصحة، والرياضة، وتتيح تجربة تعلّم ذاتي مرنةً، مدعومةً بأدوات تقويم معيارية، واختبارات شاملة.

وتعتمد “أهلًا وسهلًا” على تصميم تفاعلي يقدّم محتوًى مخصصًا لكل فئة من المتعلمين، مع واجهة استخدام تدعم خمس لغات، وتوفّر دعمًا فنيًّا مستمرًا، وتتيح للمؤسسات التعليمية صلاحياتٍ متقدمةً لإدارة المحتوى، وتنظيم المتعلمين، وتخصيص البرامج التعليمية، ومتابعة الأداء بدقة من خلال تقارير تحليلية.

ويُعدُّ إطلاق منصة “أهلًا وسهلًا” جزءًا من جهود المجمع في توسيع نطاق تعليم اللغة العربية عالميًّا، بحلول رقمية مبتكرة تعزّز من كفاءة التعلّم، وتسهم في حضور اللغة العربية في ميادين التعليم، والثقافة، والتواصل الرقمي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية؛ لبناء منظومة تعليم رقمي عربية متقدّمة، تجمع بين الجودة الأكاديمية والابتكار التقني، وللاطلاع على المنصة زيارة الرابط التالي: https://ahlan.ksaa.gov.sa/ar/web/home.

 

