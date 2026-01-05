Icon

أمانة جازان توقّع عقدًا استثماريًّا لإنشاء منشأة رعاية صحية Icon فيصل بن فرحان يصل إلى مصر Icon توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض Icon سعود بن نايف يدشّن حزمة مشاريع تنموية كبرى في الأحساء بـ 992 مليون ريال Icon الهلال يعتلي صدارة دوري روشن بعد فوزه على ضمك بثنائية Icon نيوم يتغلّب على الحزم بهدفين مقابل هدف في دوري روشن Icon الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة Icon سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا إلى الفضاء Icon عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن Icon فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يستقبل مليون زائر خلال 2025م

الإثنين ٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٩ مساءً
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يستقبل مليون زائر خلال 2025م
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقبل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف خلال عام 2025م قرابة المليون زائر من داخل المملكة وخارجها، في تأكيدٍ لمكانته بوصفه أحد المقاصد الرئيسة لزوار المدينة المنورة، والاطلاع على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة كتاب الله الكريم، والعناية بطباعته ونشره بمختلف لغات العالم.

ويأتي هذا الإقبال ثمرةً لما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من دعم واهتمام بالغين بخدمة القرآن الكريم، وتسخير الإمكانات البشرية والتقنية للعناية به، بما يعكس رسالتها في نشر قيم الوسطية والاعتدال وخدمة الإسلام والمسلمين.

قد يهمّك أيضاً
وزير الأوقاف السوري يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

وزير الأوقاف السوري يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالشورى يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالشورى يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

ويواصل المجمع، الذي يعد أحد أبرز المعالم الإسلامية الرائدة، إنتاج أكثر من 12 مليون نسخة من المصحف الشريف وترجمات معاني القرآن الكريم إلى لغات عالمية متعددة، إلى جانب الإصدارات الرقمية والصوتية، التي تُتاح عبر المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، ضمن جهود المملكة لتيسير الوصول إلى كتاب الله ونشره في مختلف أنحاء العالم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد