مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يستقبل مليون زائر خلال 2025م

استقبل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف خلال عام 2025م قرابة المليون زائر من داخل المملكة وخارجها، في تأكيدٍ لمكانته بوصفه أحد المقاصد الرئيسة لزوار المدينة المنورة، والاطلاع على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة كتاب الله الكريم، والعناية بطباعته ونشره بمختلف لغات العالم.

ويأتي هذا الإقبال ثمرةً لما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من دعم واهتمام بالغين بخدمة القرآن الكريم، وتسخير الإمكانات البشرية والتقنية للعناية به، بما يعكس رسالتها في نشر قيم الوسطية والاعتدال وخدمة الإسلام والمسلمين.

ويواصل المجمع، الذي يعد أحد أبرز المعالم الإسلامية الرائدة، إنتاج أكثر من 12 مليون نسخة من المصحف الشريف وترجمات معاني القرآن الكريم إلى لغات عالمية متعددة، إلى جانب الإصدارات الرقمية والصوتية، التي تُتاح عبر المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، ضمن جهود المملكة لتيسير الوصول إلى كتاب الله ونشره في مختلف أنحاء العالم.