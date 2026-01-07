مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية على مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير تحالف دعم الشرعية يوضح تفاصيل هروب عيدروس الزبيدي الذهب يصعد مقتربًا من ذروته مع تصاعد الطلب العالمي حساب المواطن يجيب.. هل يلزم الإفصاح عن السجل التجاري للتابعين؟ حرس الحدود يضبط مخالفًا للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بمحافظة رابغ هيئة العقار: إيقاف مزاد عقاري وإحالته منظمي مزادين للنيابة تتويج نخبة المحليين في 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 الغذاء والدواء تحذّر من حليب أطفال من إنتاج نستله: احتمال تلوثه بسم بكتيري الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية وزارة التجارة: أكثر من 1.8 مليون سجل تجاري في السعودية
استقبل مسجد قباء خلال عام 2025 أكثر من 26 مليون زائر من داخل المملكة وخارجها، عاشوا لحظات إيمانية في أول مسجد أُسِّس على التقوى، في مشهد يجسّد مكانته الدينية والتاريخية العريقة، ويُجسد حجم العناية والاهتمام الموجَّهين له ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تُثري تجربة الزوار.
وشهد المسجد تنفيذ حزمة واسعة من أعمال التطوير والتحسين، بإشراف من هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، شملت تهيئة أكثر من 2500 متر مربع من الساحات المؤهلة للصلاة، وتحسين منظومة التكييف بإضافة أكثر من 160 طنًا، إلى جانب إنشاء أكثر من 150 مظلة خارجية، بما يسهم في توفير بيئة مريحة وآمنة للمصلين والزوار على مدار العام.
وتضمنت الأعمال تطوير نظام الصوت عبر أكثر من 160 سماعة، وفرش ما يزيد على 3 آلاف متر مربع من السجاد في الساحات، وذلك في إطار رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وتأتي هذه الجهود ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لزوار المساجد التاريخية، وتعزيز التجربة الإيمانية والثقافية في المدينة المنورة، بما يواكب مكانتها الإسلامية والإنسانية.