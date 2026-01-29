مقتل الممثلة السورية هدى شعراوي داخل منزلها بدمشق

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11382 نقطة أمير القصيم يُكرم مواطنًا ورجل أمن لمساعدتهما طفلة سودانية تعرضت لحادث مروري منها خدمات الدراجات الآلية.. الفريق البسامي يدشّن عددًا من خدمات الأمن العام في منصة أبشر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يُدشِّن المرحلة الثالثة من تطوير ورفع كفاءة مطار عدن الدولي مطارات السعودية تُسجل 140.9 مليون مسافر بنمو قياسي تجاوز 9.6٪ التجارة تُعلن نتائج تقييم وكلاء السيارات وموزعي الأجهزة الكهربائية والمتاجر الإلكترونية بدء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتخصيص بـ 5 برامج رئيسة ضبط 6 مخالفين لتهريبهم 31 كيلو حشيش في عسير ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق مكة المكرمة تسجل أعلى حرارة اليوم وعرعر الأبرد
أفادت مصادر من العاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس، بمقتل الفنانة السورية هدى شعراوي، المعروفة بدورها في مسلسل باب الحارة بشخصية أم زكي، داخل منزلها في العاصمة السورية.
وأوضحت الجهات المختصة أن الخادمة هي من نفذت الجريمة المروعة بحق الفنانة السورية المعروفة في الأوساط الفنية بـ”أم زكي”.
فيما باشرت الأجهزة الأمنية على الفور تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة ودوافعها، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأنظمة المتبعة.