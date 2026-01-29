Icon

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11382 نقطة Icon أمير القصيم يُكرم مواطنًا ورجل أمن لمساعدتهما طفلة سودانية تعرضت لحادث مروري Icon منها خدمات الدراجات الآلية.. الفريق البسامي يدشّن عددًا من خدمات الأمن العام في منصة أبشر Icon البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يُدشِّن المرحلة الثالثة من تطوير ورفع كفاءة مطار عدن الدولي Icon مطارات السعودية تُسجل 140.9 مليون مسافر بنمو قياسي تجاوز 9.6٪ Icon التجارة تُعلن نتائج تقييم وكلاء السيارات وموزعي الأجهزة الكهربائية والمتاجر الإلكترونية Icon بدء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتخصيص بـ 5 برامج رئيسة Icon ضبط 6 مخالفين لتهريبهم 31 كيلو حشيش في عسير Icon ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق Icon مكة المكرمة تسجل أعلى حرارة اليوم وعرعر الأبرد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
مشاهير

مقتل الممثلة السورية هدى شعراوي داخل منزلها بدمشق

الخميس ٢٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢١ مساءً
مقتل الممثلة السورية هدى شعراوي داخل منزلها بدمشق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أفادت مصادر من العاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس، بمقتل الفنانة السورية هدى شعراوي، المعروفة بدورها في مسلسل باب الحارة بشخصية أم زكي، داخل منزلها في العاصمة السورية.

وأوضحت الجهات المختصة أن الخادمة هي من نفذت الجريمة المروعة بحق الفنانة السورية المعروفة في الأوساط الفنية بـ”أم زكي”.

قد يهمّك أيضاً
هدى شعراوي قابلت موسيليني وماتت بالسكتة.. ماذا تعرف عنها؟

هدى شعراوي قابلت موسيليني وماتت بالسكتة.. ماذا تعرف عنها؟

فيما باشرت الأجهزة الأمنية على الفور تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة ودوافعها، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأنظمة المتبعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد