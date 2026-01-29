مقتل الممثلة السورية هدى شعراوي داخل منزلها بدمشق

أفادت مصادر من العاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس، بمقتل الفنانة السورية هدى شعراوي، المعروفة بدورها في مسلسل باب الحارة بشخصية أم زكي، داخل منزلها في العاصمة السورية.

وأوضحت الجهات المختصة أن الخادمة هي من نفذت الجريمة المروعة بحق الفنانة السورية المعروفة في الأوساط الفنية بـ”أم زكي”.

فيما باشرت الأجهزة الأمنية على الفور تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة ودوافعها، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأنظمة المتبعة.