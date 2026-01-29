مكة المكرمة تسجل أعلى حرارة اليوم وعرعر الأبرد

كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاوت ملحوظ في درجات الحرارة والظواهر الجوية على مدن المملكة لهذا اليوم الخميس. حيث تصدرت مكة المكرمة قائمة المدن الأعلى حرارة بتسجيلها 30 درجة مئوية، تلتها جدة بـ 29 درجة، ثم جازان بـ 28 درجة.

في المقابل، سيطرت الأجواء الباردة على المناطق الشمالية، حيث سجلت عرعر أدنى درجة حرارة صغرى بلغت 6 درجات فقط، وتبعتها سكاكا بـ 7 درجات، بينما تقاسمت حائل وأبها المركز الثالث بـ 8 درجات مئوية.

وعلى صعيد الظواهر الجوية، رصد المركز هطول أمطار رعدية على أبها، وأمطار متفرقة شملت الدمام والباحة. في حين شهدت العاصمة الرياض والمدينة المنورة وبريدة وعرعر نشاطاً في الرياح السطحية.

وجاءت درجات الحرارة في أبرز المدن كالتالي: المدينة المنورة: 26 / 15 والرياض والدمام: 23 / 12 وتبوك: 19 / 11.