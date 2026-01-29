ضبط 6 مخالفين لتهريبهم 31 كيلو حشيش في عسير ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق مكة المكرمة تسجل أعلى حرارة اليوم وعرعر الأبرد ضبط مقيمين لممارستهما صيد الأسماك دون تصريح واستخدامهما أدوات محظورة ضبط مخالف رعى 13 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز نظام تملّك غير السعوديين للعقار يعزّز تنافسية المملكة ويُسهم في تطوير بيئة الاستثمار ديوان المظالم ينجز أكثر من 5 ملايين إجراء قضائي خلال 2025م شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية برقم قياسي جديد.. سعر الذهب اليوم يتجاوز عتبة الـ 5500 دولار أمطار ورياح وصواعق على جازان حتى المساء
كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاوت ملحوظ في درجات الحرارة والظواهر الجوية على مدن المملكة لهذا اليوم الخميس. حيث تصدرت مكة المكرمة قائمة المدن الأعلى حرارة بتسجيلها 30 درجة مئوية، تلتها جدة بـ 29 درجة، ثم جازان بـ 28 درجة.
في المقابل، سيطرت الأجواء الباردة على المناطق الشمالية، حيث سجلت عرعر أدنى درجة حرارة صغرى بلغت 6 درجات فقط، وتبعتها سكاكا بـ 7 درجات، بينما تقاسمت حائل وأبها المركز الثالث بـ 8 درجات مئوية.
وعلى صعيد الظواهر الجوية، رصد المركز هطول أمطار رعدية على أبها، وأمطار متفرقة شملت الدمام والباحة. في حين شهدت العاصمة الرياض والمدينة المنورة وبريدة وعرعر نشاطاً في الرياح السطحية.
وجاءت درجات الحرارة في أبرز المدن كالتالي: المدينة المنورة: 26 / 15 والرياض والدمام: 23 / 12 وتبوك: 19 / 11.