Icon

موجة برد شديدة متوقعة تؤثر في 40 ولاية أمريكية Icon إحباط محاولة تهريب 13 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان Icon ورثة عبد الحليم حافظ يلاحقون العندليب الأبيض قضائيًا Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة EY Icon القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض Icon لقطات لهطول أمطار الخير على منطقة تبوك Icon تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة Icon وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي Icon سلمان للإغاثة يعيد تشغيل أقسام الولادة والعمليات بعدد من مستشفيات قطاع غزة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أوغندا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ممشاك في عزّك وملفاك.. تجربة تتيح لزوار موسم الدرعية اكتشاف تاريخ المكان وطبيعته

الخميس ٢٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٥ مساءً
ممشاك في عزّك وملفاك.. تجربة تتيح لزوار موسم الدرعية اكتشاف تاريخ المكان وطبيعته
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يواصل موسم الدرعية 25/26 تقديم تجارب استكشافية جديدة مع أولى خيوط شروق الشمس، ففي تجربة “ممشاك في عزّك وملفاك” يتعرف الزوار على تاريخ الدرعية وبيئتها المحلية، عبر مسار صباحي تفاعلي يجمع بين المشي في الطبيعة، واستكشاف المواقع التاريخية، والاستمتاع بالمكان مع اللحظات الأولى لشروق الشمس.

تبدأ التجربة بتجمع المشاركين في حي الظويهرة عند الساعة 5:30 صباحًا، استعدادًا لبدء مسار المشي الذي يمر بعدد من الأحياء والمناطق التاريخية في الدرعية، من أبرزها حي الطريف، حي البجيري، حي سمحان، وحي وملوي. حيث يشاهد الزوار شروق الشمس أثناء عبور معالم ارتبطت بتاريخ المنطقة الاجتماعي والعمراني في الساعة 6:00 صباحًا، في مشهد يعكس جمال البيئة الطبيعية وتفاصيل العمارة التقليدية التي تميّز الدرعية.

قد يهمّك أيضاً
وزير السياحة يزور موسم الدرعية 26/25 ويشيد بتجاربه المتنوعة

وزير السياحة يزور موسم الدرعية 26/25 ويشيد بتجاربه المتنوعة

لقطات من ختام فعاليات موسم الدرعية 24 / 25

لقطات من ختام فعاليات موسم الدرعية 24 / 25

ويشمل المسار محطات توقف تتيح للمشاركين التأمل في المشاهد الطبيعية، والاستماع إلى قصص من تاريخ الدرعية، بما يعزّز ارتباط الزوار بالمكان، ويقدّم تجربة ثقافية هادئة تتكامل فيها الطبيعة مع الذاكرة التاريخية، فضلًا عن إتاحة الفرصة لالتقاط الصور وتوثيق التجربة.

وتُختتم التجربة بفطور تقليدي يُقدَّم في “طوفرية الظويهرة” عند الساعة 8:00 صباحًا، يضم نكهات محلية مستوحاة من المطبخ النجدي، في أجواء تعكس روح الضيافة السعودية، وتسهم في إثراء التجربة الحسية للزوار، قبل وداع المشاركين وسط تفاعل إيجابي وانطباعات تعبّر عن أثر التجربة.

وتأتي هذه التجربة ضمن باقة البرامج المتنوعة التي يقدّمها موسم الدرعية، والتي تسعى لإبراز المواقع التاريخية والطبيعية بأساليب معاصرة، وتقديم تجارب ثقافية وسياحية متكاملة، تعزّز مكانة الدرعية بوصفها وجهة ثقافية وتاريخية رائدة، تجمع بين الأصالة والتجربة الحديثة، وتدعم مستهدفات جودة الحياة ضمن رؤية السعودية 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد