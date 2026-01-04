مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يعلن اسم الفائز بجائزة الشداد والجزيرة الخاصة

حقق إبراهيم المهيدب جائزة النسخة الثالثة من منصة راعي النظر “سنام” بعد حصده أعلى مجموع نقاط خلال منافسة امتدت لأكثر من 30 يومًا ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة، محققًا بذلك حزمة الجوائز التي أعلنها رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، التي تتضمن السلام على راعي الحفل وجائزة الشداد، إضافة إلى جزيرة خاصة، كما تمتد الجوائز إلى فريقه الذي شاركه مجريات التنافس حيث تحصّل العشر الأوائل على جوائز بقيمة تصل إلى 5 ملايين ريال.



وتأتي لعبة “سنام” لتمثل امتدادًا لمسار التطوير الذي يستهدف تحويل الموروث إلى تجربة تفاعلية حديثة، تُقرّب الجمهور من تفاصيل المنافسة وتُعزّز حضور الإبل في الوعي العام بأسلوب يجمع الأصالة بالحلول الرقمية، عبر نموذج مبتكر يجمع بين الترفيه والتعليم، بتفاعل حبس الأنفاس حتى لحظة الإعلان عن الفائز.

يذكر أن منصة راعي النظر في نسختها الثالثة قد سجلت أكثر من 600 ألف لاعب في فترة لا تتجاوز 40 يومًا؛ مما جعلها تتصدر متاجر تطبيقات الهواتف خلال هذه الفترة، لتصبح اللعبة السعودية الأكثر تداولًا على مستوى الألعاب الرقمية.

وحقق النادي من خلال هذه المبادرة عدة مستهدفات إستراتيجية، في مقدمتها؛ نشر الثقافة والمعرفة بالإبل وارتباطها بالموروث السعودي، وتنمية وتطوير اقتصاديات الإبل ومستقبلها، إلى جانب تعزيز حضور الإبل محليًّا وعالميًّا عبر منصات وبرامج تُواكب رؤية المملكة وتخدم الهوية الوطنية.