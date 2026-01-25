تطوير تقاطع الملك فهد في حفرالباطن واستحداث مسار حر حساب المواطن يوضح آلية تقييم الأصول ضمن معايير الاستحقاق مواجهة الرياض والهلال تنتهي بالتعادل الإيجابي لا إصابات.. مدني ينبع يخمد حريقًا في 3 محال تجارية تعليق الدراسة الحضورية بجامعة نجران غدًا ضبط 7,210 دراجات آلية مخالفة في أسبوع رئيس وزراء مالي يزور المسجد النبوي برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في شباك أوفييدو القادسية يتغلب على النجمة بثلاثية عوالق ترابية وإنذار أحمر في نجران
حسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهة الرياض وضيفه الهلال ضمن منافسات الجولة (18) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، والتي أقيمت اليوم على مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض.
وتقدم الهلال أولًا عن طريق لاعبه ماركوس ليوناردو عند الدقيقة (26)، وتمكن الرياض من تعديل النتيجة عند الدقيقة (58) عن طريق اللاعب إبراهيم بايش.
وبهذه النتيجة، رفع الرياض رصيده لـ (11) نقطة محتلًا المركز (16)، والهلال برصيد (45) نقطة في صدارة جدول الترتيب.