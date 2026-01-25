Icon

الأحد ٢٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٧ مساءً
مواجهة الرياض والهلال تنتهي بالتعادل الإيجابي
المواطن - واس

حسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهة الرياض وضيفه الهلال ضمن منافسات الجولة (18) من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، والتي أقيمت اليوم على مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض.

وتقدم الهلال أولًا عن طريق لاعبه ماركوس ليوناردو عند الدقيقة (26)، وتمكن الرياض من تعديل النتيجة عند الدقيقة (58) عن طريق اللاعب إبراهيم بايش.

وبهذه النتيجة، رفع الرياض رصيده لـ (11) نقطة محتلًا المركز (16)، والهلال برصيد (45) نقطة في صدارة جدول الترتيب.

