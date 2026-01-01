موجة باردة في 7 مناطق.. والحرارة تحت الصفر بدرجتين

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له اليوم، موجة باردة تنخفض معها درجات الحرارة ابتداءً من بعد غد السبت وحتى يوم الثلاثاء.

تدني درجات الحرارة

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، ان الحالة الجوية تشمل مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، وحائل، والقصيم، والرياض، وشمال المنطقة الشرقية.

كما توقّع المركز أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين درجتين مئويتين إلى درجتين تحت الصفر.