Icon

موجة باردة في 7 مناطق.. والحرارة تحت الصفر بدرجتين Icon ضبط 1938 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon حرس الحدود يشارك في مبادرة “عسير تقتدي” للتبرع بالدم Icon غدًا.. انطلاق أشواط الكؤوس ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 Icon فريق سعودي يجري 50 عملية متخصصة بجراحة العظام بقطاع غزة Icon ولي العهد وأمير قطر يستعرضان هاتفيًا العلاقات الأخوية ويبحثان تطورات الأحداث Icon “كاكست” 2025.. قفزات علمية وتقنيّة ترسّخ مكانة المملكة عالميًا Icon القبض على مدعي النبوة في دولة إفريقية.. المؤبد في انتظاره Icon حساب المواطن يجيب.. هل يمكن إلغاء طلبات التسجيل؟ Icon قاصدو المسجد الحرام يعيشون أجواء إيمانية وسط خدمات متكاملة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
ابتداءً من بعد غد السبت وحتى يوم الثلاثاء

موجة باردة في 7 مناطق.. والحرارة تحت الصفر بدرجتين

الخميس ١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
موجة باردة في 7 مناطق.. والحرارة تحت الصفر بدرجتين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له اليوم، موجة باردة تنخفض معها درجات الحرارة ابتداءً من بعد غد السبت وحتى يوم الثلاثاء.

تدني درجات الحرارة

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، ان الحالة الجوية تشمل مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، وحائل، والقصيم، والرياض، وشمال المنطقة الشرقية.

قد يهمّك أيضاً
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية الصومال

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية الصومال

عام 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية كبرى بالمملكة

عام 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية كبرى بالمملكة

كما توقّع المركز أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين درجتين مئويتين إلى درجتين تحت الصفر.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

درجات الحرارة بالمملكة.. جازان الأعلى بـ31 مئوية وحائل الأدنى
السعودية اليوم

درجات الحرارة بالمملكة.. جازان الأعلى بـ31 مئوية...

السعودية اليوم
عام 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية كبرى بالمملكة
آخر الاخبار

عام 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية...

آخر الاخبار
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية الصومال
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفيًا من...

السعودية اليوم
درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ30 مئوية وسكاكا الأدنى
السعودية اليوم

درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى حرارة...

السعودية اليوم
فلسطين تثمّن دور المملكة في الحفاظ على وحدة اليمن
السعودية اليوم

فلسطين تثمّن دور المملكة في الحفاظ على...

السعودية اليوم