Icon

مسؤول أممي: الدمار في غزة هائل والقيود الإسرائيلية تعرقل وصول الإغاثة Icon ابتكارات وجوائز عالمية.. المزارع “الجهني” يجسد قصة نجاح بمهرجان زيتون الجوف Icon “الرئاسي اليمني” يعين شائع الزنداني رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة Icon رئيس هيئة الترفيه يعلن أكبر جائزة لرمية التسع سهام  Icon موجة برد إلى ما دون الصفر على محافظة القريات Icon إصابة 4 أشخاص جراء انفجار في هولندا Icon الدولار يصعد مع تراجع طلبات إعانات البطالة في أمريكا Icon بتوجيه القيادة.. السعودية تقدم دعمًا جديدًا لميزانية الحكومة اليمنية Icon حرس الحدود يوضح عقوبة الدخول إلى الحدود البرية: السجن والغرامة Icon تنبيه من عوالق ترابية على منطقة نجران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بمنطقة الجوف

موجة برد إلى ما دون الصفر على محافظة القريات

الجمعة ١٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٥ صباحاً
موجة برد إلى ما دون الصفر على محافظة القريات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم, من موجة برد على محافظة القريات بمنطقة الجوف يوم غدٍ الجمعة.

وتوقع المركز في تقريره أن تتأثر القريات بموجة باردة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة من (صفر م) إلى (3 م تحت الصفر)، بالإضافة إلى تكون الصقيع.

قد يهمّك أيضاً
الأرصاد: موجة برد وصقيع إلى ما دون الصفر على القريات 

الأرصاد: موجة برد وصقيع إلى ما دون الصفر على القريات 

تنبيه من انعدام الرؤية الأفقية بسبب الضباب على القريات

تنبيه من انعدام الرؤية الأفقية بسبب الضباب على القريات

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- من الساعة 01:00 حتى الساعة 08:00 من صباح يوم غدٍ الجمعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد