موجة برد شديدة متوقعة تؤثر في 40 ولاية أمريكية

السبت ٢٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠١ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

توقّعت الجهات المختصة بالأرصاد الجوية أن تتعرض نحو 40 ولاية أمريكية لموجة برد شديدة، مع عاصفة شتوية يُنتظر أن تبدأ اليوم وتستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع.
وأفاد خبراء الأرصاد بأن العاصفة قد تتسبب في تساقط كثيف للثلوج وهطول أمطار شتوية بمختلف أشكالها، بما في ذلك الأمطار المتجمدة والمصحوبة بالبرد، ما قد يؤثر في حركة التنقل والسفر، خاصة في مدن رئيسية مثل واشنطن وفيلادلفيا ونيويورك وبوسطن.
وأعلنت الأرصاد الجوية الأمريكية الوطنية أن نحو 160 مليون شخص، أي ما يقارب نصف سكان الولايات المتحدة، شملتهم تحذيرات وتنبيهات جوية مرتبطة بالعاصفة الشتوية، التي تمتد تأثيراتها من ولايتي أريزونا ومونتانا غربًا، وصولًا إلى ولايات نورث كارولينا وساوث كارولينا ومين شرقًا، فيما أعلنت أيضًا حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول حالة الطوارئ تحسبًا للعاصفة.
ويستعد ملايين الأمريكيين، من ولاية نيو مكسيكو إلى ولايتي نورث كارولينا وساوث كارولينا، لمواجهة عاصفة جليدية قد تكون واسعة التأثير، مع احتمالات بتضرر الأشجار وخطوط الكهرباء، وحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي لعدة أيام.

