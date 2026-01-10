ميدان فروسية الجبيل يطلق سباق الفروسية الخامس

الحصيني: الخميس المقبل بداية “مقرقع البيبان”.. الموسم الثاني من الشتاء ترامب يدعو لوضع حد أقصى للفائدة على بطاقات الائتمان الزكاة: 6 إجراءات لـ نقل ملكية السجل التجاري درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ30 مئوية والسودة الأدنى الاحتلال الإسرائيلي يجدد القصف الجوي والمدفعي على أنحاء من غزة تنبيه من هطول أمطار ورياح شديدة على الباحة فوائد مذهلة.. ملعقة من الحبة السوداء تحمي القلب خلال أسبوع.. ضبط 18836 مخالفًا بينهم 19 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف منصة إكس تواجه خطر الإغلاق بسبب صور إباحية وماسك يعلق قافلة مساعدات إغاثية سعودية جديدة تعبر منفذ رفح لنقلها إلى قطاع غزة
أطلق ميدان الفروسية بمحافظة الجبيل أمس، خامس سباقاته للموسم الحالي 1447هـ، الذي تضمن خمسة أشواط بحضور أعضاء إدارة الميدان وملاك الخيل ومحبي رياضة الفروسية، وذلك بمقر الميدان في مدينة الجبيل الصناعية.
وفاز بالمركز الأول في الشوط الأول الجواد “داحس” بقيادة الخيال محمد الشمراني، فيما حقق المركز الأول في الشوط الثاني الجواد “شاهتنا” بقيادة الخيال منير الموسى، وفي الشوط الثالث جاء بالمركز الأول الجواد “وسم إم آر إم” بقيادة الخيال خالد الرويشد، ونال المركز الأول في الشوط الرابع الجواد “هايب” بقيادة الخيال توفيق الخضير، وفازت في الشوط الخامس لكأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد للجياد المهجنة الأصيلة الفرس “خلود الرياض” بقيادة الخيال تركي الدوسري.