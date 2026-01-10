ميدان فروسية الجبيل يطلق سباق الفروسية الخامس

أطلق ميدان الفروسية بمحافظة الجبيل أمس، خامس سباقاته للموسم الحالي 1447هـ، الذي تضمن خمسة أشواط بحضور أعضاء إدارة الميدان وملاك الخيل ومحبي رياضة الفروسية، وذلك بمقر الميدان في مدينة الجبيل الصناعية.

وفاز بالمركز الأول في الشوط الأول الجواد “داحس” بقيادة الخيال محمد الشمراني، فيما حقق المركز الأول في الشوط الثاني الجواد “شاهتنا” بقيادة الخيال منير الموسى، وفي الشوط الثالث جاء بالمركز الأول الجواد “وسم إم آر إم” بقيادة الخيال خالد الرويشد، ونال المركز الأول في الشوط الرابع الجواد “هايب” بقيادة الخيال توفيق الخضير، وفازت في الشوط الخامس لكأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد للجياد المهجنة الأصيلة الفرس “خلود الرياض” بقيادة الخيال تركي الدوسري.