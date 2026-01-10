Icon

نائب أمير الرياض يعزي في وفاة الفريق أول سعيد القحطاني

السبت ١٠ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٣١ مساءً
نائب أمير الرياض يعزي في وفاة الفريق أول سعيد القحطاني
المواطن - فريق التحرير

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، تعازيه ومواساته إلى أبناء معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني في وفاته -رحمه الله-.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب أبناء القحطاني عن شكرهم لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.

