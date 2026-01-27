نادي الصقور والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية يوقّعان اتفاقية لتنظيم برامج وفعاليات للصقارة

وقّع نادي الصقور السعودي والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، في مقر النادي بمدينة الرياض اليوم، اتفاقية تعاون إستراتيجية تهدف إلى دعم التنمية الشاملة في المنطقة، وتعزيز الموروث الثقافي والبيئي المرتبط بالصقور، وتطوير برامج ومبادرات نوعية تخدم المجتمع المحلي، وتسهم في تنويع الاقتصاد الثقافي والسياحي.

ومثّل النادي الرئيس التنفيذي طلال بن عبدالعزيز الشميسي، فيما مثّل المكتب الإستراتيجي الرئيس التنفيذي المهندس غفر بن درع العاصمي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك لدعم التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية في المنطقة، وترسيخ مكانة الموروث الثقافي العريق للصقارة.



وتركّز الاتفاقية على توحيد الجهود بين الطرفين لتنظيم الفعاليات والبرامج والمهرجانات المتخصصة بالصقور في منطقة الحدود الشمالية، بتنظيم مزادات ومهرجانات سنوية للصقور في المنطقة، ورفع مستوى الوعي البيئي والثقافي بموروث الصقارة، عبر تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل تثقيفية للشباب حول تربية الصقور ورعايتها، إضافة إلى تطوير محتوى إعلامي علمي وثقافي يسهم في نشر ثقافة الصيد المستدام، وإطلاق برامج مخصصة للأطفال والشباب لتعزيز فهمهم للموروث الثقافي للصقور.

وتشمل مجالات التعاون حماية الموائل الطبيعية للصقور في منطقة الحدود الشمالية، والتعاون في إعداد الدراسات والأبحاث ومشاركة البيانات البيئية المتعلقة بالصقور، وتنفيذ مبادرات مشتركة لحماية التنوع البيئي.

وبموجب اتفاقية التعاون يسعى الطرفان إلى دعم وتشجيع المشاريع السياحية والاستثمارية المرتبطة بالصقارة وتجارة مستلزماتها، وتطوير منتجات وخدمات سياحية وتراثية مبتكرة تسهم في جذب الزوار والسياح وتعزيز الحركة الاقتصادية في منطقة الحدود الشمالية والاقتصاد المحلي.

وتأتي هذه الاتفاقية لتوسيع نطاق تأثير نادي الصقور السعودي في مختلف مناطق المملكة، وتحويل الصقارة إلى صناعة ثقافية واقتصادية، مع المحافظة على القيم البيئية والأخلاقية المرتبطة بها، إضافة إلى إيجاد فرص نوعية للمجتمع المحلي في مجالات السياحة والثقافة والبيئة، وتوسيع رقعة الصقارين وهواة الصقارة في منطقة الحدود الشمالية.