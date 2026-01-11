نشاط توصيل الطلبات يواصل نموه مسجلًا 124 مليون عملية طلب الفريق البسامي يستقبل وفدًا أمنيًا من شرطة باريس حالة الأهلية “غير مؤهل” في حساب المواطن فما الحل؟ التبادلات التجارية في السعودية تتجاوز 184 مليار ريال في أكتوبر 2025م سلمان للإغاثة يوزّع ملابس شتوية على الأطفال المتضررين في جنوب قطاع غزة إيجار تعلن عن استحداث تحسينات جديدة على خدمة إنهاء العقد الإيجاري بدء فصل ورفع الخدمات عن المباني الآيلة للسقوط بحي الرويس في جدة الثلاثاء المقبل تتويج أبطال “سيف الملك” و”شلفا الملك” والفائزين في كؤوس مهرجان الصقور 2025 حرس الحدود بجازان يضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 10.4%
سجّل نشاط توصيل الطلبات في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2025 أداءً متقدمًا، بعد أن بلغ إجمالي عدد الطلبات أكثر من 124 مليون عملية طلب في مختلف مناطق المملكة بارتفاع بلغ 60 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، مما يعكس الإقبال المتزايد على هذا القطاع والتوسع الذي يشهده خلال الفترة الماضية، وفق ما كشفت عنه الهيئة العامة للنقل عبر نشرة إحصائية.
وأوضحت الهيئة أن هذا النمو يأتي في ظل التطور المتواصل في قطاع توصيل الطلبات في المملكة، إلى جانب دعم الابتكار في الخدمات اللوجستية، والتوسع في استخدام الحلول التقنية، وارتفاع الاعتماد على التجارة الإلكترونية، بما أسهم ذلك في زيادة الطلب على الخدمات.
وأظهرت الإحصائية أن منطقة الرياض استحوذت على النسبة الأعلى من إجمالي عدد الطلبات خلال هذا الربع، بنسبة بلغت 44.45%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 22.17%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 15.90%.
إلى ذلك، بلغت نسبة عدد الطلبات في منطقة المدينة المنورة نحو 4.95%، فيما سجلت منطقة عسير نسبة 3.31%، وجاءت بعدها منطقة القصيم بنسبة 2.62%، ثم منطقة تبوك بنسبة 1.81%، تلتها منطقة حائل بنسبة 1.67%، ثم منطقة جازان بنسبة 1.13%، بينما بلغت النسب في كل من مناطق نجران، والجوف، والحدود الشمالية، والباحة 0.68%، و0.61%، و0.49%، و0.21% لكل منهم.