Icon

نشاط توصيل الطلبات يواصل نموه مسجلًا 124 مليون عملية طلب Icon الفريق البسامي يستقبل وفدًا أمنيًا من شرطة باريس Icon حالة الأهلية “غير مؤهل” في حساب المواطن فما الحل؟ Icon التبادلات التجارية في السعودية تتجاوز 184 مليار ريال في أكتوبر 2025م Icon سلمان للإغاثة يوزّع ملابس شتوية على الأطفال المتضررين في جنوب قطاع غزة Icon إيجار تعلن عن استحداث تحسينات جديدة على خدمة إنهاء العقد الإيجاري Icon بدء فصل ورفع الخدمات عن المباني الآيلة للسقوط بحي الرويس في جدة الثلاثاء المقبل Icon تتويج أبطال “سيف الملك” و”شلفا الملك” والفائزين في كؤوس مهرجان الصقور 2025 Icon حرس الحدود بجازان يضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية Icon الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 10.4% Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال الربع الرابع من 2025

نشاط توصيل الطلبات يواصل نموه مسجلًا 124 مليون عملية طلب

الأحد ١١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤١ مساءً
نشاط توصيل الطلبات يواصل نموه مسجلًا 124 مليون عملية طلب
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

سجّل نشاط توصيل الطلبات في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2025 أداءً متقدمًا، بعد أن بلغ إجمالي عدد الطلبات أكثر من 124 مليون عملية طلب في مختلف مناطق المملكة بارتفاع بلغ 60 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، مما يعكس الإقبال المتزايد على هذا القطاع والتوسع الذي يشهده خلال الفترة الماضية، وفق ما كشفت عنه الهيئة العامة للنقل عبر نشرة إحصائية.

وأوضحت الهيئة أن هذا النمو يأتي في ظل التطور المتواصل في قطاع توصيل الطلبات في المملكة، إلى جانب دعم الابتكار في الخدمات اللوجستية، والتوسع في استخدام الحلول التقنية، وارتفاع الاعتماد على التجارة الإلكترونية، بما أسهم ذلك في زيادة الطلب على الخدمات.

قد يهمّك أيضاً
حقوق المستفيدين من خدمات توصيل الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية

حقوق المستفيدين من خدمات توصيل الطلبات عبر التطبيقات الإلكترونية

4,314 مخالفة خلال شهر على تطبيقات توصيل الطلبات

4,314 مخالفة خلال شهر على تطبيقات توصيل الطلبات

وأظهرت الإحصائية أن منطقة الرياض استحوذت على النسبة الأعلى من إجمالي عدد الطلبات خلال هذا الربع، بنسبة بلغت 44.45%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 22.17%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 15.90%.

إلى ذلك، بلغت نسبة عدد الطلبات في منطقة المدينة المنورة نحو 4.95%، فيما سجلت منطقة عسير نسبة 3.31%، وجاءت بعدها منطقة القصيم بنسبة 2.62%، ثم منطقة تبوك بنسبة 1.81%، تلتها منطقة حائل بنسبة 1.67%، ثم منطقة جازان بنسبة 1.13%، بينما بلغت النسب في كل من مناطق نجران، والجوف، والحدود الشمالية، والباحة 0.68%، و0.61%، و0.49%، و0.21% لكل منهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد