نمو بنسبة 18% في عدد المصانع والمستودعات المرخصة خلال 2025

الإثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٨ مساءً
نمو بنسبة 18% في عدد المصانع والمستودعات المرخصة خلال 2025
المواطن - واس

سجّلت الهيئة العامة للغذاء والدواء نموًا ملحوظًا في عدد المصانع والمستودعات المرخصة خلال عام 2025م، بنسبة بلغت 18% مقارنة بعام 2024م، بما يُجسد تطور البيئة التنظيمية ودعم الاستثمارات في المجالات الخاضعة لإشراف الهيئة.

وأظهرت الإحصائية ارتفاع إجمالي عدد المصانع والمستودعات المرخصة إلى (9155) منشأة خلال عام 2025م، مقارنة بـ(7750) منشأة في عام 2024م.

وبيّنت الإحصائية توزيع المنشآت المرخصة بحسب القطاعات، وبلغ عدد مصانع الغذاء (624) مصنعًا، مقابل (5344) مستودعًا، فيما سجّل قطاع الدواء (9) مصانع و(568) مستودعًا، وبلغ عدد مصانع التجميل (43) مصنعًا و(831) مستودعًا.

وشمل النمو قطاع الأجهزة الطبية بعدد (25) مصنعًا و(1313) مستودعًا، إضافة إلى قطاع الأعلاف الذي ضم (45) مصنعًا و(353) مستودعًا.

وتأتي هذه الزيادة امتدادًا لجهود الهيئة في تعزيز كفاءة الرقابة والتنظيم، وتسهيل إجراءات الترخيص، ورفع مستوى الامتثال، بما يسهم في دعم مستهدفات التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة في القطاعات الحيوية، مؤكدةً استمرار مساعيها في الإسهام بتحقيق المستهدفات الوطنية.

