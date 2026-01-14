Icon

إجلاء الأفراد غير الأساسيين من قاعدة العديد الجوية في قطر

نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا

الخميس ١٥ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٦ صباحاً
نيويورك تايمز: الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا
المواطن - فريق التحرير

بدأت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إجلاء عدد غير محدد من الأفراد غير الأساسيين من قاعدة العديد الجوية في قطر، في خطوة تعكس تصاعد التوترات مع إيران، بالتزامن مع دراسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خيارات عسكرية محتملة على خلفية الاحتجاجات داخل إيران.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، عن مسؤولين عسكريين أميركيين أن وزارة الدفاع (البنتاغون) شرعت في نقل بعض أفرادها من القاعدة، “بسبب ارتفاع مستوى التوتر بين الولايات المتحدة وإيران نتيجة حملة الحكومة الإيرانية ضد المتظاهرين”.

من جانبها، أكدت قطر في بيان رسمي أن “مثل هذه الإجراءات يتم اتخاذها في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة”.

الهجوم الأمريكي على إيران بات وشيكا

وتأتي هذه الخطوة بعد منشور للرئيس الأميركي على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه للمتظاهرين الإيرانيين إن “المساعدة في الطريق”، في إشارة فسّرها مراقبون على أنها رسالة دعم واحتمال تدخل أميركي قريب.

وبحسب مسؤولين في البنتاغون، فإن الخيارات المطروحة أمام ترامب تشمل توجيه ضربات عسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني أو مواقع الصواريخ الباليستية، إضافة إلى بدائل أخرى “أكثر ترجيحا” مثل شن هجوم إلكتروني أو استهداف أجهزة الأمن الداخلية الإيرانية التي “تستخدم القوة المميتة ضد المحتجين”.

وأشار المسؤولون إلى أن “الهجوم بات وشيكاً على الأقل خلال الأيام القليلة المقبلة”، محذرين من أنه قد يؤدي إلى “رد إيراني عنيف”.

العملية قد تحدث خلال ساعات

كما نقلت رويترز عن مسؤولين أوروبيين: “التدخل العسكري الأميركي في إيران بات مرجحاً”، مشيرين إلى أن العملية قد تحدث “خلال الساعات الـ24 المقبلة”.

بالتزامن مع هذه التطورات، ذكرت تقارير إعلامية أن ‌بريطانيا ​سحبت بعض أفرادها ​من ‍قاعدة جوية ‍في ⁠قطر، ‍تحسباً لضربات قد ‌تنفذها ‍الولايات ‍المتحدة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، الاثنين، بأن مقاتلات أميركية تحلق بالقرب من المجال الجوي الإيراني، ما قد يشير لاحتمال توجيه ضربة عسكرية قريبة.

