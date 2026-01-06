هيئة العقار: إيقاف مزاد عقاري وإحالته منظمي مزادين للنيابة تتويج نخبة المحليين في 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 الغذاء والدواء تحذّر من حليب أطفال من إنتاج نستله: احتمال تلوثه بسم بكتيري الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية وزارة التجارة: أكثر من 1.8 مليون سجل تجاري في السعودية السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة الأخضر تحت 23 يفوز على قرغيزستان بافتتاح مشواره في كأس آسيا وزير الرياضة يفتتح منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 “السعودية” في جدة مصر تؤكد دعمها الكامل لوحدة وسيادة الصومال الأمم المتحدة ترحب بدعوة رئيس مجلس القيادة اليمني لعقد مؤتمر حوار جنوبي في السعودية
أعلنت الهيئة العامة للعقار، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، عن إيقاف مزادًا عقاريًّا بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالاشتراطات النظامية اللازمة لتنظيم وإقامة المزادات العقارية، في إطار جهودها المستمرة لتنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المتعاملين فيه.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن قرار الإيقاف بعد أن تبيّن أن بيانات المزاد المُعلن لا تطابق ما وافقت عليه “الهيئة”، بما يعد مخالفة صريحة للاشتراطات النظامية المعتمدة لتنظيم المزادات العقارية.
وأشارت إلى أنه جارٍ استكمال إجراءات إحالة منظمي مزادين عقاريين إلى النيابة العامة، وهما وسيطان عقاريان، لقيامهما باستلام أموال من المشاركين قبل إقامة المزادات ودون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة.
وشددت الهيئة على عدم التهاون مع أي ممارسات غير نظامية تمس موثوقية السوق العقاري أو تؤثر في سلامة التعاملات العقارية وحقوق المستفيدين والمتعاملين، مشيرةً إلى استمرار أعمال الرقابة الميدانية والإلكترونية على المزادات العقارية، والتحقق من التزام منظميها بالاشتراطات النظامية والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
ودعت الهيئة منظمي المزادات العقارية إلى الالتزام التام بالأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع العقاري، واستيفاء جميع الاشتراطات النظامية قبل الإعلان أو إقامة المزادات أو استلام أي مبالغ مالية، مؤكدةً أهمية التحقق من نظامية الممارسين العقاريين عبر القنوات الرسمية المعتمدة، والإبلاغ عن أي مخالفات تؤثر في السوق العقاري وموثوقيته.