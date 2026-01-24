المنتدى السعودي للإعلام.. حين يصبح الفن دبلوماسية والهوية السعودية رسالة عالمية المنتدى السعودي للإعلام 2026 يستكشف أسرار الحوارات المؤثرة وأدوات التأثير في الجماهير هيفاء وهبي وأحمد سعد يقدمان ليلة غنائية مميزة على مسرح محمد عبده أرينا المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاستثمار الأهلي يتغلب على نيوم بثلاثة أهداف نظيفة 3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف دوري روشن.. الاتفاق يتغلّب على الخلود بهدفين مقابل هدف الخليج والشباب يتعادلان سلبًا في الجولة الـ 18 من دوري روشن وزارة الداخلية تعلن تحديث لائحة مسؤوليات مختصي السلامة والأمن الصناعي طريقة الاستعلام عن الدعم السكني وتوضيح بشأن موعد الإيداع
شهد مسرح “محمد عبده أرينا” واحدة من أقوى ليالي موسم الرياض بنسخته السادسة، حيث حضر الجمهور للاستمتاع بليلة غنائية مميزة جاءت بتنظيم من روتانا.
وخطفت هيفاء وهبي القلوب بحديثها عن حبها للسعودية، وحرصت على تعلم عبارات الغزل المحلي مثل “يا بعد قلبي”، مقدمة مزيجاً من أغانيها الكلاسيكية والجديدة مثل “أنا هيفاء” وأداء مميز باللهجة الخليجية.
ولم يكتفِ أحمد سعد بتقديم أغانيه الشهيرة مثل “وسع وسع” و”اختياراتي”، بل فاجأ الجمهور بتقديم الموهبة الشابة “مهند الباشا”، ليشاركه الغناء في خطوة داعمة للمواهب الجديدة.
كما أشاد سعد بالتنظيم العالمي لفعاليات الموسم وحفل “Joy Awards 2026″، موجهًا الشكر للمستشار تركي آل الشيخ على جهوده الكبيرة في تطوير قطاع الترفيه.