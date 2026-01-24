Icon

السبت ٢٤ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٣ مساءً
هيفاء وهبي وأحمد سعد يقدمان ليلة غنائية مميزة على مسرح محمد عبده أرينا
المواطن - فريق التحرير

شهد مسرح “محمد عبده أرينا” واحدة من أقوى ليالي موسم الرياض بنسخته السادسة، حيث حضر الجمهور للاستمتاع بليلة غنائية مميزة جاءت بتنظيم من روتانا.

وخطفت هيفاء وهبي القلوب بحديثها عن حبها للسعودية، وحرصت على تعلم عبارات الغزل المحلي مثل “يا بعد قلبي”، مقدمة مزيجاً من أغانيها الكلاسيكية والجديدة مثل “أنا هيفاء” وأداء مميز باللهجة الخليجية.

ولم يكتفِ أحمد سعد بتقديم أغانيه الشهيرة مثل “وسع وسع” و”اختياراتي”، بل فاجأ الجمهور بتقديم الموهبة الشابة “مهند الباشا”، ليشاركه الغناء في خطوة داعمة للمواهب الجديدة.

كما أشاد سعد بالتنظيم العالمي لفعاليات الموسم وحفل “Joy Awards 2026″، موجهًا الشكر للمستشار تركي آل الشيخ على جهوده الكبيرة في تطوير قطاع الترفيه.

