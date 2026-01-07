“هينك لاتيغان” يخطف صدارة ترتيب فئة السيارات برالي داكار 2026

تواصلت اليوم، منافسات رالي داكار السعودية، بانطلاق المرحلة الرابعة، التي تشكل الجزء الأول من مرحلة الماراثون، وذلك من محافظة العُلا وصولًا إلى مخيم الماراثون، بمسافةٍ بلغت 530 كلم، منها 452 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وبالعودة إلى المنافسات، فقد نجح الجنوب أفريقي هينك لاتيغان سائق فريق “تويوتا غازو” بحصد المركز الأول لمرحلة اليوم في فئة السيارات، بعد وصوله في 4 ساعات و47 دقيقة و8 ثوانٍ، بفارق 7 دقائق و3 ثوانٍ عن القطري ناصر العطية سائق “داسيا ساندرايدرز”، فيما وصل البولندي ماريك غوتشال سائق “إنرجي لانديا” ثالثًا بفارق 14 دقيقة و15 ثانية عن المتصدر.

وفي الترتيب العام؛ تمكن الجنوب أفريقي هينك لاتيغان من فريق “تويوتا غازو” من خطف صدارة الترتيب لفئة السيارات، بعد فوزه بالمركز الأول في هذه المرحلة؛ بواقع 16ساعة و29 دقيقة و15 ثانية، وبفارق 3 دقائق و55 ثانية عن القطري ناصر العطية سائق “داسيا ساندرايدرز”، فيما تمكّن السويدي ماتياس إكستروم سائق “فورد ريسينغ” من احتلال المرتبة الثالثة، بفارق 13 دقيقة فقط.

وفي فئة السيارات “ستوك”، تمكّن الفرنسي ستيفان بيترهانسيل سائق فريق “ديفندر رالي” من الحصول على المرتبة الأولى، قاطعًا المسافة المحددة خلال 5 ساعات و52 دقيقة و38 ثانية، بفارق 5 دقائق و12 ثانية عن زميلته الأمريكية سارة برايس صاحبة المركز الثاني، فيما حقق الليتواني روكاس باتشيوسكا المركز الثالث بفارق 11 دقيقة و52 ثانية عن المتصدر.

واستحوذ فريق “هوندا إنرجي” على مرحلة اليوم في فئة الدراجات النارية، بعد أن حقق الدراج الإسباني توشا شارينا المركز الأول، إذ قطع المسافة في 4 ساعات و31 دقيقة و56 ثانية، تلاه الأمريكي ريكي برابيك بفارق 6 ثوانٍ، ومن خلفهما الأمريكي سكايلر هاوز بحلوله ثالثًا، بفارق 10 ثوانٍ عن المتصدر.

وفي فئة المركبات الصحراوية “تشالنجر”، حاز الأرجنتيني نيكولا كافيغلياسو سائق فريق “ڤيرتكال موتورسبورت” على المرتبة الأولى في هذه المرحلة، بزمن قدره 5 ساعات و23 دقيقة و12 ثانية، فيما حصل الإسباني باو نافارو سائق فريق “أكاديمية أوديسي” على المركز الثاني بفارق دقيقتين و29 ثانية، لتكمل زميلته في الفريق السعودية دانية عقيل، عقد المراكز الأولى بحلولها ثالثةً بفارق 4 دقائق و6 ثوانٍ عن المتصدر.

وفي منافسات المركبات الصحراوية الخفيفة “إس إس ڤي”، حافظ الأمريكي بروك هيغير سائق فريق “آر زد آر فاكتوري” على أفضلية المرحلة للمرة الثانية تواليًا، محققًا الفوز خلال 5 ساعات و21 دقيقة و48 ثانية، ومن خلفه البرتغالي جواو مونتيرو سائق فريق “كان إم فاكتوري” ثانيًا بفارق 16 دقيقة وثانيتين، فيما جاء مواطنه جواو دياس سائق فريق “سانتاغ ريسينغ” في المركز الثالث، وبفارق 16 دقيقة و40 ثانية عن المتصدر.

وفي فئة الشاحنات، خطف التشيكي مارتن ماسيك سائق فريق “إم إم تكنولوجي” المركز الأول في المرحلة الرابعة، بعد وصوله في 5 ساعات و40 دقيقة و19 ثانية، وبفارق 12 دقيقة و49 ثانية عن الهولندي ميتشل فان دن برينك سائق فريق “يورول رالي سبورت”، تلاهما الليتواني فايدوتاس زالا سائق فريق “نوردس دي روي إف بي تي” وبفارق 18 دقيقة و9 ثوانٍ.

وتستكمل غدًا الخميس، منافسات المرحلة الخامسة من رالي داكار السعودية 2026م، والتي تعد المرحلة الثانية من مرحلة الماراثون، على أن يكون الانطلاق من مخيم الماراثون وصولًا إلى مدينة حائل، وبمسافة 427كلم، منها 371 للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، حيث ستشهد المرحلة اعتماد مسارين مختلفين، سيكون أحدهما للسيارات، والآخر للدراجات النارية، ضمن متطلبات المرحلة التي تُشكّل تحديًا من الناحيتين الفنية والبدنية.