واشنطن تعلق تأشيرات الهجرة لـ 13 دولة عربية

في خطوة تصعيدية جديدة ضمن سياسات الهجرة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق جميع إجراءات منح تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة حول العالم، من بينها 13 دولة عربية، وذلك اعتباراً من 21 يناير الجاري.

ووفقاً لبرقية دبلوماسية وجهتها الخارجية الأمريكية لسفاراتها وبعثاتها حول العالم، واطلعت عليها شبكة “فوكس نيوز”، فإن التعليمات الجديدة تقضي برفض منح التأشيرات بموجب القوانين الحالية، استناداً إلى مؤشرات تفيد بسعي مواطني تلك الدول للحصول على منافع عامة في الولايات المتحدة فور وصولهم.

مبررات القرار

بررت الخارجية الأمريكية قرارها بالرغبة في حماية الموارد العامة، حيث صرح تومي بيغوت، نائب المتحدث الرسمي باسم الوزارة، قائلاً: “ستستخدم الوزارة صلاحياتها القائمة منذ فترة طويلة لوقف المهاجرين المحتملين غير المؤهلين، الذين قد يصبحون عبئاً على البلاد ويستغلون كرم الشعب الأمريكي”.

الدول العربية المتأثرة

وكشفت القائمة عن شمول القرار لـ 13 دولة عربية، وهي: مصر، العراق، الأردن، الجزائر، المغرب، تونس، لبنان، سوريا، ليبيا، السودان، اليمن، والصومال.

كما ضمت القائمة دولاً أخرى بارزة مثل روسيا، إيران، باكستان، نيجيريا، مولدوفا، الجبل الأسود، منغوليا، نيبال، رواندا، السنغال، جنوب السودان، تنزانيا، تايلاند، توغو، أوغندا، الأوروغواي، وأوزبكستان.

ويأتي هذا الإجراء تماشياً مع السياسات التي يدفع بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه منصبه في يناير من العام الماضي، والتي تهدف إلى تقليص معدلات الهجرة وضمان عدم تأثير الوافدين الجدد سلباً على الاقتصاد الأمريكي أو استفادتهم من أنظمة الرعاية الاجتماعية الممولة من دافعي الضرائب.