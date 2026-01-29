وزارة الداخلية تسهم في ضبط معمل لتصنيع مواد مخدرة في لبنان لقيادة آمنة أثناء الأمطار.. 4 أجزاء في مركبتك لا تتجاهل فحصها توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق مُزارعو نجران يستعدُّون لموسم حصاد القمح بالمنطقة “موهبة” تسجل رقمًا قياسيًا بموسوعة غينيس بأكبر مسابقة للحلول الابتكارية في العالم نباتات عسير الشتوية.. تنوّع بيئي تعزّزه جهود الحماية والتأهيل الذهب يقفز لمستويات قياسية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة وظائف شاغرة لدى مستشفيات رعاية المركزي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير
صرّح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، بأنه في ضوء المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، وبناءً على معلومات قدمتها وزارة الداخلية السعودية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات للجهاز النظير في الجمهورية اللبنانية، تمكنت الجهات اللبنانية المختصة من ضبط معمل لتصنيع مواد مخدرة، تمثلت في مادتي الإمفيتامين، والميثامفيتامين (الشبو) المخدرتين، و(870) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، و(4.600) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، ومواد تستخدم كسلائف في تصنيع المخدرات، وأسلحة نارية.
ونوه المتحدث الأمني، بالتعاون الإيجابي مع الجهة النظيرة في الجمهورية اللبنانية في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكدًا أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها.