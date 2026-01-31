وزارة الداخلية تشارك في المعرض الأمني المصاحب لتمرين أمن الخليج العربي 4 في قطر

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة ضبط مفحط الرياض القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات
تشارك وزارة الداخلية في المعرض الأمني المصاحب للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “أمن الخليج العربي 4″، الذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 30 يناير حتى 4 فبراير 2026م، بمجمع قطر مول.
وتستعرض الوزارة لزوّار المعرض، جهود المملكة في مكافحة تهريب المخدرات محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار، وإدارة الحشود، والتعريف بخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية (منصة أبشر).