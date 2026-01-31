وزارة الداخلية تشارك في المعرض الأمني المصاحب لتمرين أمن الخليج العربي 4 في قطر

تشارك وزارة الداخلية في المعرض الأمني المصاحب للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “أمن الخليج العربي 4″، الذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 30 يناير حتى 4 فبراير 2026م، بمجمع قطر مول.

وتستعرض الوزارة لزوّار المعرض، جهود المملكة في مكافحة تهريب المخدرات محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار، وإدارة الحشود، والتعريف بخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية (منصة أبشر).