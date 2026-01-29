وزير الاستثمار يدشّن نادي الدرونز في أكاديمية طويق

Icon

الخميس ٢٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

دشّن معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح اليوم في أكاديمية طويق، بمدينة الرياض، نادي الدرونز بالشراكة بين الأكاديمية ومنظمة (DCL) الرائدة عالميًا في تنظيم سباقات الدرونز، لبناء وتطوير القدرات الوطنية في مجالات الدرونز والتقنيات الحديثة، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية الكابتن سليمان بن صالح المحيميدي، وعدد من المسؤولين.

ويأتي إطلاق النادي ضمن مبادرة “طويق درونز”، في بيئة تحفيزية ومنظمة تجمع المحترفين والمهتمين برياضة الدرونز، وتسهم في تنمية مهاراتهم التقنية والاحترافية، من خلال التعليم والتأهيل والمنافسة، وبناء مجتمع تقني متكامل، وجاء الإطلاق ضمن حفل تضمّن الاحتفاء بتخريج طلاب معسكرات الدرونز (FPV) بعد رحلة تعليميّة أسهمت في تطوير قدراتهم في بناء الدرونز والتحكّم بها، كما شهد الحفل إطلاق 8 معسكرات جديدة في مجال الدرونز، متاحة للتسجيل عبر الرابط: https://s.tuwaiq.edu.sa/dOCar.

ويتضمّن النادي مجموعةً متكاملة من المزايا والأنشطة، تشمل مساحات لتجربة وتعلم طيران الدرونز، تجمع مختلف المختصّين والمهتمين في المجال، إضافة إلى معسكرات وبرامج احترافية من كبرى الجهات العالمية، ومركز مخصّص لتدريب المنتخب السعودي لسباقات الدرونز، كما يقدم النادي ورش عمل تدريبية متخصصة، وفعاليات مجتمعية ولقاءات معرفية، إلى جانب بطولات ومسابقات دورية وبرامج موجهة لتأهيل الطيارين المحترفين، وأتاحت الأكاديمية التسجيل للراغبين بالانضمام في النادي عبر موقعها الإلكتروني: https://drones.tuwaiq.edu.sa.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي منظومة الاستثمار الرامية إلى استقطاب الشراكات الدولية النوعية وتسهيل رحلة المستثمر الأجنبي في المملكة، عبر توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة، تهدف إلى توطين الخبرات العالمية وتحويل المملكة إلى منصة عالمية للتقنيات الحديثة تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030.

يُذكر أن أكاديمية طويق هي أول أكاديمية من نوعها في التقنيات المتقدمة في المملكة، لبناء القدرات الوطنية من خلال برامج احترافية ومبادرات وأنشطة تقنيّة متجددة، لمواكبة التطور التقني ودعم احتياجات سوق العمل، تأكيدًا لريادة المملكة كمركز إقليمي للابتكار في التقنيات الحديثة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

