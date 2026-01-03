Icon

وصول الأرض إلى أقرب نقطة من الشمس مساء اليوم

السبت ٣ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٧ مساءً
وصول الأرض إلى أقرب نقطة من الشمس مساء اليوم
المواطن - فريق التحرير

وصلت الأرض، مساء اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً، إلى نقطة الحضيض في مدارها حول الشمس، وهي أقرب نقطة لها خلال رحلتها السنوية، وذلك نتيجة الشكل البيضاوي (الإهليلجي) لمدار كوكب الأرض.

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة, أن وصول الأرض إلى هذه النقطة يحدث سنويًا مع بدايات شهر يناير، غالبًا ما بين الثاني والخامس من الشهر، حيث سجلت هذا العام أقرب مسافة لها من الشمس وبلغت (147,099,761 كم).

وأضاف أن الأرض ستصل إلى نقطة الأوج، وهي الأبعد عن الشمس، في منتصف العام تقريبًا، وتحديدًا في الرابع من يوليو المقبل، حيث تبلغ المسافة حينها (152,104,285 كم)، مشيرًا إلى أن الفرق بين أقرب نقطة وأبعد نقطة يبلغ نحو خمسة ملايين كيلومتر.

وبيّن أن قرب الأرض من الشمس في هذه الفترة لا يعني ارتفاع درجات الحرارة، مبينًا أن تعاقب الفصول الأربعة يعتمد بشكل رئيس على ميلان محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس، وليس على قربها أو بعدها عنها، لافتًا إلى أن سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية يعيشون حاليًا فصل الشتاء.

