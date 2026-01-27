وصول قافلة إغاثية سعودية إلى محافظة مأرب باليمن

وزير الموارد البشرية يكرّم المنشآت الفائزة بجائزة العمل في نسختها الخامسة وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا الأمن العام يحذر: السجن والغرامة عقوبة تأخر مغادرة الوافد عقب انتهاء التأشيرة ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني وظائف شاغرة لدى التخصصات الصحية وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح مصنع سنيورة للصناعات الغذائية بجدة وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية خالد بن سلمان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع وزير الدفاع الكويتي انطلاق منافسات طواف العُلا 2026 بمشاركة 17 فريقًا عالميًّا
وصلت أمس قافلة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى محافظة مأرب، تحمل على متنها (1.440) حقيبة إيوائية و(1.680) خيمة؛ للمساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للأسر النازحة إلى المحافظة، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من مشروع خطة الطوارئ الإيوائية في اليمن.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة؛ بهدف التخفيف من معاناة النازحين والفئات الأشد ضعفًا في المجتمع اليمني.