Icon

وزير الموارد البشرية يكرّم المنشآت الفائزة بجائزة العمل في نسختها الخامسة Icon وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا Icon الأمن العام يحذر: السجن والغرامة عقوبة تأخر مغادرة الوافد عقب انتهاء التأشيرة Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الإيراني Icon وظائف شاغرة لدى التخصصات الصحية Icon وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح مصنع سنيورة للصناعات الغذائية بجدة Icon وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon خالد بن سلمان يستعرض العلاقات ومستجدات الأحداث مع وزير الدفاع الكويتي Icon انطلاق منافسات طواف العُلا 2026 بمشاركة 17 فريقًا عالميًّا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

وصول قافلة إغاثية سعودية إلى محافظة مأرب باليمن

الثلاثاء ٢٧ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠١ مساءً
وصول قافلة إغاثية سعودية إلى محافظة مأرب باليمن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وصلت أمس قافلة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى محافظة مأرب، تحمل على متنها (1.440) حقيبة إيوائية و(1.680) خيمة؛ للمساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للأسر النازحة إلى المحافظة، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من مشروع خطة الطوارئ الإيوائية في اليمن.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة؛ بهدف التخفيف من معاناة النازحين والفئات الأشد ضعفًا في المجتمع اليمني.

قد يهمّك أيضاً
تدخل طبي سعودي يعيد الحياة ليمني سبعيني في سقطرى

تدخل طبي سعودي يعيد الحياة ليمني سبعيني في سقطرى

وصول أولى دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية إلى محافظة سقطرى

وصول أولى دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية إلى محافظة سقطرى

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تدخل طبي سعودي يعيد الحياة ليمني سبعيني في سقطرى
أخبار رئيسية

تدخل طبي سعودي يعيد الحياة ليمني سبعيني...

أخبار رئيسية
توقيع اتفاقية ثلاثية لتوفير المشتقات النفطية وتشغيل 70 محطة لتوليد الكهرباء في اليمن
السعودية اليوم

توقيع اتفاقية ثلاثية لتوفير المشتقات النفطية وتشغيل...

السعودية اليوم
وصول أولى دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية إلى محافظة سقطرى
السعودية اليوم

وصول أولى دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية...

السعودية اليوم
التحالف: سنضرب بيد من حديد محاولات استهداف العاصمة عدن وتقويض وحدة الصف
أخبار رئيسية

التحالف: سنضرب بيد من حديد محاولات استهداف...

أخبار رئيسية