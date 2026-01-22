Icon

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة بترورابغ

الخميس ٢٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٩ مساءً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترورابغ”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ.

تفاصيل وظائف شركة بترورابغ

وأبرزت شركة بترورابغ، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف وحدة السياسات ومراقبة الجودة: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة).

– محلل حسابات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بترورابغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

