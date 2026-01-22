وظائف إدارية شاغرة لدى شركة بترورابغ

موجة برد شديدة متوقعة تؤثر في 40 ولاية أمريكية إحباط محاولة تهريب 13 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان ورثة عبد الحليم حافظ يلاحقون العندليب الأبيض قضائيًا وظائف إدارية شاغرة في شركة EY القبض على مواطن لنقله وإيوائه 47 مخالفًا لنظام أمن الحدود بالرياض لقطات لهطول أمطار الخير على منطقة تبوك تقلبات جوية وأمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي سلمان للإغاثة يعيد تشغيل أقسام الولادة والعمليات بعدد من مستشفيات قطاع غزة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أوغندا
أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترورابغ”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ.
وأبرزت شركة بترورابغ، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشرف وحدة السياسات ومراقبة الجودة: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة).
– محلل حسابات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال).
وأوضحت شركة بترورابغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يناير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)