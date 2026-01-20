وظائف شاغرة بـ مجموعة الفطيم وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS قتلتها الفيب.. وفاة مشهورة مصرية تفجر حزناً وجدلاً ترامب يعلن دعمه لعمليات الجيش السوري ضد قسد “السعودي للتنمية” يشارك بافتتاح مشروع مستشفى الأميرة بسمة في الأردن أكثر من 236 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال عروس البحر الأحمر تأخذ زوار كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 السعودية في جولة ترفيهية وتاريخية أمانة الرياض تعلن عن مشروع إنشاء حديقتين شرق العاصمة وجنوبها وزارة التعليم تعلن مواعيد إجراءات الترقيات لمنسوبيها للعام 2026م الأمم المتحدة تدعو الاحتلال الإسرائيلي لوقف إجراءات التشظي الجغرافي والتهجير بالقدس الشرقية
أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر المجموعة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأبرزت مجموعة الفطيم، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مشروع.
– مستشار قانوني.
– مدير الحسابات الرئيسية.
– مهندس دعم فني.
– مدير قطاع الأعمال.
وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 يناير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)