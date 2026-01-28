Icon

وظائف شاغرة بفروع عيادات ديافيرم

الأربعاء ٢٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
وظائف شاغرة بفروع عيادات ديافيرم
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وسكاكا، وأبها.

تفاصيل وظائف مجموعة ديافيرم

وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس التمريض (الرياض).

– مساعد رئيس التمريض (الرياض).

– أخصائي تغذية علاجية (سكاكا).

– أخصائي ممارس مكافحة العدوى (أبها)

التقديم على الوظائف

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

