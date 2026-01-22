Icon

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والجمارك

الخميس ٢٢ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٨ مساءً
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والجمارك
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي رئيسي عمليات الأعمال.

– خبير عمليات الأعمال.

– مدير أول مشروع.

– مدير إدارة المشاريع.

– أخصائي أول التحقيقات الجمركية.

– أخصائي رئيسي إدارة عقود ومطالبات الهندسة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

