وظائف شاغرة في رتال للتطوير العمراني

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، والخبر، والدمام.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساح.
– مهندس مشروع.
– فني مدني.
– فني كهرباء.
– فني ميكانيكي.
– مسؤول الخزانة.
– أخصائي تطوير.
– أخصائي مبيعات.
– مدير تطوير الأعمال.
وأوضحت شركة رتال، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يناير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)