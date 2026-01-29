وظائف شاغرة في شركة أوراكل

وظائف شاغرة بـ فروع شركة الفنار وظائف شاغرة لدى متاجر بنده يزيد الراجحي يسجل الزمن الأسرع في المرحلة الاستعراضية لرالي باها حائل تويوتا الدولي دريمي تكنولوجي وشركة محمد عمر العيسائي للإلكترونيات تعلنان شراكة استراتيجية لإطلاق منظومة متكاملة للمنزل الذكي في السعودية وزير الاستثمار يدشّن نادي الدرونز في أكاديمية طويق وزير الحرس الوطني يدشّن منظومة “حرس الرقمية” وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes مايكروسوفت تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار وظائف شاغرة في شركة الخزف الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
أعلنت شركة أوراكل “Oracle”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– قائد فني عمليات تكامل البيانات.
– مدير مشروع/ قطاع المرافق.
– مهندس رئيسي حلول التطبيقات.
– تنفيذي حسابات.
– مدير أول نجاح العملاء.
– مهندس خدمات.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يناير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)