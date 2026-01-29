وظائف شاغرة في شركة أوراكل

أعلنت شركة أوراكل “Oracle”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة Oracle

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– قائد فني عمليات تكامل البيانات.

– مدير مشروع/ قطاع المرافق.

– مهندس رئيسي حلول التطبيقات.

– تنفيذي حسابات.

– مدير أول نجاح العملاء.

– مهندس خدمات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)