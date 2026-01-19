Icon

وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم

الإثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٣ مساءً
وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة ديافيرم

وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تغذية علاجية.

– صيدلي إكلينيكي.

– مساعد مرضى.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة عيادات ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

