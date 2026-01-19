خطوة بخطوة.. آلية الإفصاح عن العوائد العقارية في حساب المواطن فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في سوريا مع المبعوث الأمريكي انعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف على طريف موجة باردة إلى ما دون الصفر على القريات وطبرجل وظائف شاغرة في عيادات ديافيرم وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي وظائف شاغرة بـ بنك التصدير والاستيراد
أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.
وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي تغذية علاجية.
– صيدلي إكلينيكي.
– مساعد مرضى.
وأوضحت مجموعة عيادات ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يناير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)