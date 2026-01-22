وظائف شاغرة في مصفاة سامرف

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة سامرف

وبيّنت شركة سامرف، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس سلامة العمليات.

– مهندس مجموعة مراقبة المواد.

– رجل إطفاء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يناير 2026م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)