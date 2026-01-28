Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى حديد الاتفاق

الأربعاء ٢٨ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٢ مساءً
وظائف شاغرة لدى حديد الاتفاق
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتفاق للصناعات الحديدية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف حديد الاتفاق

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني ميكانيكي.

– فني أول ميكانيكي.

– فني أول تركيبات.

– مشغل أول رافعة متنقلة.

– مهندس تصميم وتخطيط.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

