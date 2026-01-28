المنتدى السعودي للإعلام 2026 يبحث مسارات مستقبل الاعلام الخليجي بين التشريعات الجديدة وتحديات التحول الرقمي المركزي السعودي يرخص لشركة “الحلول المنطلقة” أمير الرياض يعزي رئيس مركز المديفع في وفاة والدته وظائف شاغرة لدى حديد الاتفاق بدء موسم تخفيضات رمضان في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية إحباط تهريب أكثر من 187 ألف قرص مخدر بعسير ارتفاع عدد شهداء فلسطين في قطاع غزة إلى 71,667 شهيدًا السعودية تقدّم 10 ملايين دولار دعمًا لتوفير مياه آمنة ومستدامة في السودان تجمع عسير الصحي يُدشِّن مسار خدمة دعم القلب والرئة الصناعية خارج الجسم ECMO البنيان: مسيرة التعليم في المملكة لعصر الذكاء الاصطناعي تنطلق من رؤية ولي العهد الطموحة
أعلنت شركة الاتفاق للصناعات الحديدية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني ميكانيكي.
– فني أول ميكانيكي.
– فني أول تركيبات.
– مشغل أول رافعة متنقلة.
– مهندس تصميم وتخطيط.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يناير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)